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Помогли коммуналка и общественный транспорт. Нацбанк о том, почему замедлилась годовая инфляция
В Нацбанке рассказали, почему в прошлом месяце годовая инфляция замедлилась до 4,9%. Главные причины — снижение сезонных цен и то, что в октябре не индексировали жилищно-коммунальные услуги и не повышали стоимость проезда в городском пассажирском транспорте, как годом ранее.
Годовой прирост административно регулируемых цен и тарифов снизился до 8,9% (10,8% месяцем ранее). «Замедление роста цен на регулируемые позиции связано с тем, что в III квартале 2018 года индексация тарифов на услуги ЖКХ не производилась, в то время как годом ранее тарифы были проиндексированы с учетом роста доходов населения. Кроме того, в октябре 2017 года
Годовая базовая инфляция, которая отражает динамику свободных цен без учета позиций, в октябре составила 4 процента (3,9 процента месяцем ранее). «На формирование динамики цен, не подверженных влиянию сезонного фактора и административного регулирования, продолжает оказывать влияние сохраняющаяся неблагоприятная конъюнктура рынка сельскохозяйственной продукции, — поясняет регулятор.
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В Нацбанке рассказали, почему в прошлом месяце годовая инфляция замедлилась до 4,9%.
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