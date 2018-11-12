ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Помогли коммуналка и общественный транспорт. Нацбанк о том, почему замедлилась годовая инфляция

13.11.2018 17:50 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Нацбанке рассказали, почему в прошлом месяце годовая инфляция замедлилась до 4,9%. Главные причины — снижение сезонных цен и то, что в октябре не индексировали жилищно-коммунальные услуги и не повышали стоимость проезда в городском пассажирском транспорте, как годом ранее.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Годовой прирост административно регулируемых цен и тарифов снизился до 8,9% (10,8% месяцем ранее). «Замедление роста цен на регулируемые позиции связано с тем, что в III квартале 2018 года индексация тарифов на услуги ЖКХ не производилась, в то время как годом ранее тарифы были проиндексированы с учетом роста доходов населения. Кроме того, в октябре 2017 года была увеличена стоимость проезда в городском пассажирском транспорте, тогда как с начала текущего года она остается неизменной», — уточняют в Нацбанке.

Годовая базовая инфляция, которая отражает динамику свободных цен без учета позиций, в октябре составила 4 процента (3,9 процента месяцем ранее). «На формирование динамики цен, не подверженных влиянию сезонного фактора и административного регулирования, продолжает оказывать влияние сохраняющаяся неблагоприятная конъюнктура рынка сельскохозяйственной продукции, — поясняет регулятор.

Читайте также:

 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Нацбанке рассказали, почему в прошлом месяце годовая инфляция замедлилась до 4,9%.
 
Новости дня
Новости разные
 
В УВД Могилевского облисполкома пройдет акция «Моя профессия — мое будущее»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика