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Помогите разобраться: Не проехать, не пройти по переулку Кутузова

13.11.2018 — Разное | Светлы шлях  
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В редакцию газеты «Светлы шлях» пришло письмо от жительницы Сморгони с просьбой о помощи. Дело в том, что её сосед по переулку Кутузова провел себе канализацию и с тех пор перемещаться по дороге крайне сложно (особенно после дождя).

Корреспонденты выехали по указанному адресу, чтобы убедиться в существовании проблемы. Часть дороги была в разбитом состоянии, но на ней уже ведутся восстановительные работы. Директор РУП «ЖКХ» Михаил Найдич, к которому мы обратились за пояснениями, рассказал о том, что срок решения дорожной проблемы истекает 16 ноября. Михаил Иванович заверил, что к этому времени все работы будут завершены.

Помогите разобраться: Не проехать, не пройти по переулку Кутузова

Помогите разобраться: Не проехать, не пройти по переулку Кутузова

Помогите разобраться: Не проехать, не пройти по переулку Кутузова

Помогите разобраться: Не проехать, не пройти по переулку Кутузова

Наталья АНТОНЕНКО.

Фото Сергея ЮРЕВИЧА.

 
 
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В редакцию газеты «Светлы шлях» пришло письмо от жительницы Сморгони с просьбой о помощи. Дело в том, что её сосед по переулку Кутузова провел себе канализацию и с...
 
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