Помогите разобраться: Не проехать, не пройти по переулку Кутузова

В редакцию газеты «Светлы шлях» пришло письмо от жительницы Сморгони с просьбой о помощи. Дело в том, что её сосед по переулку Кутузова провел себе канализацию и с тех пор перемещаться по дороге крайне сложно (особенно после дождя).

Корреспонденты выехали по указанному адресу, чтобы убедиться в существовании проблемы. Часть дороги была в разбитом состоянии, но на ней уже ведутся восстановительные работы. Директор РУП «ЖКХ» Михаил Найдич, к которому мы обратились за пояснениями, рассказал о том, что срок решения дорожной проблемы истекает 16 ноября. Михаил Иванович заверил, что к этому времени все работы будут завершены.

























Наталья АНТОНЕНКО.

Фото Сергея ЮРЕВИЧА.