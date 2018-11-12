﻿ «Аграрный баскетбол», поедание сосисок на скорость и овощи вместо шаров: на «Дажынках» в Ивье пройдет соревнование «Сельская эстафета». 21.by
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«Аграрный баскетбол», поедание сосисок на скорость и овощи вместо шаров: на «Дажынках» в Ивье пройдет соревнование «Сельская эстафета»

13.11.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Культурно-спортивное соревнование «Сельская эстафета» пройдет 17 ноября в Центральном парке города Ивье в рамках областного фестиваля-ярмарки «Дажынкі-2018».  
 
 
 
В этом году главной темой состязания станет сказка «Колобок», объединенная десятком увлекательных соревнований. За призовое место в образах героев любимой детской сказки будут бороться 17 молодежных команд из всех районов Гродненщины. Конкурсантам предстоит на скорость проиграть весь сюжет известной сказки, исполнить популярные музыкальные хиты с помощью сельскохозяйственного инвентаря, сразиться в «аграрный баскетбол» и боулинг, в котором альтернативой шарам станут овощи и прочая сельхозпродукция. А в конкурсе «Не детский аппетит» участникам придется на скорость съесть не один десяток сосисок. 
 
«Аграрный баскетбол», поедание сосисок на скорость и овощи вместо шаров: на «Дажынках» в Ивье пройдет соревнование «Сельская эстафета»
«Аграрный баскетбол», поедание сосисок на скорость и овощи вместо шаров: на «Дажынках» в Ивье пройдет соревнование «Сельская эстафета»
Состязание проводится уже четвертый год подряд. Его организаторами выступают обком общественного объединения «БРСМ» и главное управление идеологической работы и по делам молодежи облисполкома.  
 
Стартует «Сельская эстафета» в 10.00.
 
 
 
 
 
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Культурно-спортивное соревнование «Сельская эстафета» пройдет 17 ноября в Центральном парке города Ивье в рамках областного фестиваля-ярмарки «Дажынкі-2018».
 
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