«Аграрный баскетбол», поедание сосисок на скорость и овощи вместо шаров: на «Дажынках» в Ивье пройдет соревнование «Сельская эстафета»

Культурно-спортивное соревнование «Сельская эстафета» пройдет 17 ноября в Центральном парке города Ивье в рамках областного фестиваля-ярмарки «Дажынкі-2018».

В этом году главной темой состязания станет сказка «Колобок», объединенная десятком увлекательных соревнований. За призовое место в образах героев любимой детской сказки будут бороться 17 молодежных команд из всех районов Гродненщины. Конкурсантам предстоит на скорость проиграть весь сюжет известной сказки, исполнить популярные музыкальные хиты с помощью сельскохозяйственного инвентаря, сразиться в «аграрный баскетбол» и боулинг, в котором альтернативой шарам станут овощи и прочая сельхозпродукция. А в конкурсе «Не детский аппетит» участникам придется на скорость съесть не один десяток сосисок.









Состязание проводится уже четвертый год подряд. Его организаторами выступают обком общественного объединения «БРСМ» и главное управление идеологической работы и по делам молодежи облисполкома.

Стартует «Сельская эстафета» в 10.00.