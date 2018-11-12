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Следственный комитет России возобновил дело об убийстве певца Игоря Талькова

13.11.2018 17:37 — Разное | Партизан  
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Следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возобновило расследование уголовного дела об убийстве в 1991-м году советского певца и композитора Игоря Талькова. Об этом сообщается на сайте управления.



Потерпевшей по уголовному делу проходила мать Игоря Талькова. В настоящее время мать певца умерла. Следствием было удовлетворено ходатайство вдовы певца Татьяны Тальковой о признании ее потерпевшей в деле. После допроса Татьяне Тальковой и ее адвокату будут представлены для ознакомления материалы уголовного дела. 

Тальков стал известен широкой публике после выступления в 1987 году на фестивале «Песня года» с композицией «Чистые пруды». Он был убит 6 октября 1991 года в Санкт-Петербурге во дворце спорта «Юбилейный». Талькова убили непосредственно перед выходом на сцену в коридоре возле собственной гримерки из огнестрельного оружия.

Как говорится в сообщении силовиков, в ходе следствия были собраны доказательства, на основании которых 6 мая 1992 года и 18 марта 1993 года вынесли постановления о привлечении в качестве обвиняемого бывшего концертного директора певца Валерия Шляфмана. Ему вменили убийство по неосторожности. Однако в январе 1992-го года Шляфман уехал в Израиль. В марте 1993-го года следствие по делу приостановили в связи с тем, что обвиняемый скрылся от следствия и суда. 

Шляфман в интервью СМИ заявлял, что Тальков был убит в массовой драке, разгоревшейся из-за конфликта с Игорем Малаховым — директором певицы Азизы. 

 
 
Ссылка на источник 24
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Следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возобновило расследование уголовного дела об убийстве в 1991-м году советского певца и композитора Игоря Талькова....
 
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