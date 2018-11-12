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Сын писателя Солженицына возглавил «Сибирскую генерирующую компанию»

13.11.2018 17:33 — Разное | Партизан  
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Сын писатели Александра Солженицына Степан Солженицын стал генеральным директором «Сибирской генерирующей компании (СГК)», входящей в состав «Сибирской угольной энергетической компании» Андрея Мельниченко. Как рассказали Znak.com в СГК, Солженицын-младший ранее покинул должность старшего партнера российского офиса международной консалтинговой компании McKinsey.



В консалтинговой компании Степан Солженицын работал последние 14 лет, где курировал работу консультантов с энергетическими компаниями России и стран СНГ. В McKinsey также работает брат Степана Солженицына Ермолай Солженицын, который является главой экспертной группы по горно-металлургической отрасли в Европе, СНГ, на Ближнем Востоке и в Африке.

СГК работает в Алтайском крае, Хакасии, Туве, Кемеровской области, Красноярском крае и Новосибирской области. В состав СГК входят 18 ТЭЦ, четыре ГРЭС и одна ГТЭС суммарной мощностью 10,9 тыс. МВт, а также теплосети. СГК была создана на основе энергетических активов группы СУЭК. 

 
 
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Сын писатели Александра Солженицына Степан Солженицын стал генеральным директором «Сибирской генерирующей компании (СГК)», входящей в состав «Сибирской угольной...
 
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