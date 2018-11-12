Сын писателя Солженицына возглавил «Сибирскую генерирующую компанию»









В консалтинговой компании Степан Солженицын работал последние 14 лет, где курировал работу консультантов с энергетическими компаниями России и стран СНГ. В McKinsey также работает брат Степана Солженицына Ермолай Солженицын, который является главой экспертной группы по горно-металлургической отрасли в Европе, СНГ, на Ближнем Востоке и в Африке.





СГК работает в Алтайском крае, Хакасии, Туве, Кемеровской области, Красноярском крае и Новосибирской области. В состав СГК входят 18 ТЭЦ, четыре ГРЭС и одна ГТЭС суммарной мощностью 10,9 тыс. МВт, а также теплосети. СГК была создана на основе энергетических активов группы СУЭК.