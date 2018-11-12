Из-за задержки зарплат на минском предприятии бастуют рабочие. Начальство об этом не знает

По словам работников «ВКТ Констракшн», со вчерашнего дня стоит производство.





«Мы уже второй день бастуем – два цеха стоят. Нам несколько месяцев не выплачивают зарплату. За сентябрь какие-то копейки дали, на этом все», – рассказал Tut.by один из участников забастовки.





Работники говорят, что согласно контракту, зарплату им должны выплачивать 10 числа каждого месяца.





«Директор сказал, чтобы мы на контракт не смотрели, он будет нам платить 25 числа. Но 25 октября уже давно прошло, не говоря уже о сентябре, а денег нет, – рассказывает один из бастующих. – 25-го давали деньги только пару раз. У нас лопнуло терпение».





То, что производство стоит, журналистам подтвердил еще один работник.





«Цех деревообработки и металлообработки стоят, – говорит мужчина. – Свои обязанности – платить зарплату – руководство выполнять не хочет. Заказы у предприятия есть, отгрузки идут. Но директор говорит, что денег у нас нет».





Сотрудники предприятия заявляют, что проблемы с выплатами с «появились после смены руководства, а эта забастовка – не первая.









«В прошлый раз мы бастовали летом. Целую неделю не работали. Потом нам выдали часть задолженности по зарплате. Мы начали работать. Чуть позже отдали остальные деньги, – говорят люди. – Мы работать не хотим, нет мотивации никакой. Нас примерно 80 человек. И всем не дают зарплату».





Работники рассказали, что зарплаты у них не фиксированные – каждый месяц они получают разную сумму.





«Иногда бывает под 1000 рублей выходит. А за сентябрь дали пока только голый оклад. Я получил менее 400 рублей на руки. За октябрь расчет был, там побольше вышло, около 900 рублей на руки. Но это только со слов начальства, расчета я не видел, – говорит работник. – Компания занимается в основном производством дверей. Но и товары народного потребления также производим – тарелки из дерева, разделочные доски и так далее».





Из-за ситуации с зарплатой, как рассказывают работники, некоторые увольняются.





«Остаются в основном те, кто долго здесь работает, – добавляет один из бастующих. – Я еще немного подожду. Если ситуация не изменится, также уволюсь».





Руководство предприятия заявило журналистам, что забастовки нет.





«Я сейчас на заводе, никакой забастовки не наблюдаю, – сказал заместитель директора предприятия. – Не исключено, что у нас на две-три недели есть задержки по зарплатам. Но подтвердить факт, что люди не получили зарплату з нтябрь, я не могу. Завод большой, работает 150 человек. Одному работнику могли еще что-то недоплатить, а другому – уже все выплатить. Но рабочие – это такая категория людей, которая любит обобщать и делать из частного случая некую общую картину. У нас сегодня запланировано три отгрузки. Идет работа, красятся дверные коробки, упаковываются полотна. Не знаю, кто у нас стоит».











