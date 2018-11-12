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Всемирный банк: в Беларуси финансовая рецессия. Министр экономики думает иначе
13 ноября во время Всемирной недели предпринимательства в Минске министр экономики Дмитрий Крутой поспорил с представителем Всемирного банка в Беларуси Алексом Кремером, который заявил, что наша страна находится в состоянии «финансовой рецессии».
«Я не разделяю мнение главы представительства Всемирного банка о сохранении в стране финансовой рецессии», – заявил Крутой.
По словам министра, в этом году более высокие темпы инвестиций в основной капитал. «Это говорит о том, что местные и иностранные предприниматели верят в нашу экономику и экономическую политику», – подчеркнул белорусский чиновник.
«Банки испытывают дефицит ликвидности, кроме того у них очень высокая доля проблемной задолженности. По этой причине банковский сектор не сможет расширять кредитование», – заявил Кремер.
Представитель Всемирного банка полагает, что это можно считать «финансовой рецессией».
Кремер напомнил, что в Беларуси в 2002-2011 годах был всплеск кредитования. За это время банковские активы выросли с 16% ВВП до 66% ВВП.
«Эта система рухнула в 2015-2016 годах, когда в Беларуси были проблемы с платежным балансом и пришлось свернуть внешние задолженности», – отметил Кремер. По его словам, макроэкономическая коррекция проявилась в виде высоких ставок по кредитам и ужесточения требований к резервам. В результате «частный сектор не имел доступа к кредитованию», – констатировал представитель Всемирного банка.
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13 ноября во время Всемирной недели предпринимательства в Минске министр экономики Дмитрий Крутой поспорил с представителем Всемирного банка в Беларуси Алексом...
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