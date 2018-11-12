﻿ Всемирный банк: в Беларуси финансовая рецессия. Министр экономики думает иначе. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Всемирный банк: в Беларуси финансовая рецессия. Министр экономики думает иначе

13.11.2018 16:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
13 ноября во время Всемирной недели предпринимательства в Минске министр экономики Дмитрий Крутой поспорил с представителем Всемирного банка в Беларуси Алексом Кремером, который заявил, что наша страна находится в состоянии «финансовой рецессии».

Всемирный банк: в Беларуси финансовая рецессия. Министр экономики думает иначе
«Я не разделяю мнение главы представительства Всемирного банка о сохранении в стране финансовой рецессии», – заявил Крутой.

По словам министра, в этом году более высокие темпы инвестиций в основной капитал. «Это говорит о том, что местные и иностранные предприниматели верят в нашу экономику и экономическую политику», – подчеркнул белорусский чиновник.

«Банки испытывают дефицит ликвидности, кроме того у них очень высокая доля проблемной задолженности. По этой причине банковский сектор не сможет расширять кредитование», – заявил Кремер.

Представитель Всемирного банка полагает, что это можно считать «финансовой рецессией».

Кремер напомнил, что в Беларуси в 2002-2011 годах был всплеск кредитования. За это время банковские активы выросли с 16% ВВП до 66% ВВП.

«Эта система рухнула в 2015-2016 годах, когда в Беларуси были проблемы с платежным балансом и пришлось свернуть внешние задолженности», – отметил Кремер. По его словам, макроэкономическая коррекция проявилась в виде высоких ставок по кредитам и ужесточения требований к резервам. В результате «частный сектор не имел доступа к кредитованию», – констатировал представитель Всемирного банка.



 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
13 ноября во время Всемирной недели предпринимательства в Минске министр экономики Дмитрий Крутой поспорил с представителем Всемирного банка в Беларуси Алексом...
 
Новости дня
Новости разные
 
Одно веломесто на 10 квартир: новые дома будут проектировать с велопарковками во дворах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика