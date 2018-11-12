Злополучная 328-я статья УК: поблажек больше не будет

Вот уже несколько лет в нашей стране действует гражданская инициатива «Матчын Рух 328». Она объединяет родственников тех, кто оказался за решеткой за хранение и сбыт наркотических веществ.





Сроки по этой статье в нашей стране дают немалые, родственники осужденных добиваются, если не пересмотра конкретных приговоров, то хотя бы смягчения по 328-ой статье Уголовного Кодекса.





И вроде бы подвижки в этом направлении есть – уменьшены нижние пределы наказания по некоторым частям этой статьи. Вопрос в том, как и когда изменения начнут действовать?





-- На сегодняшний день в Беларуси находится 18 тысяч человек, которые осуждены по 328-ой статье, -- рассказывает «Белорусскому Партизану» руководитель «Матчынага руха 328» Лариса Жигарь. Власти долго скрывали истинную цифру. Еще несколько лет назад называлась цифра в 5 тысяч осужденных, сегодня они признают, что этих людей 15 тысяч. Но по нашим данным их еще на три тысячи больше.





Но, отправив за решетку целую армию молодых людей, власть так и не решила саму проблему наркомании. Сегодня купить наркотики в Беларуси по-прежнему проще простого. У наркодельцов абсолютно легально открыты счета в белорусских банках, на которые поступают средства от реализации этого зелья…





Как вы знаете, мы, на протяжении долгого времени добиваемся либерализации законодательства в этой сфере, считая, что сроки в 10-13 лет – несоизмеримо большие для такого рода преступлений.









Недавно я принимала участие в заседании рабочей группы постоянной комиссии по законодательству, которая сформирована в Палате Представителей Национального собрания. Возглавляет ее депутат Наталья Гуйвик. И когда я подняла вопрос о возможности рассмотрения вопроса о смягчении наказания по «наркотической» статье, Наталья Васильевна ответила, что поблажек больше не будет. Потому что этот вопрос «уже согласован с главой государства».





Это значит, что если раньше за «Незаконные с целью сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка либо незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ», минимально давали от пяти лет, то сейчас будут давать три, а по части третьей, в которой, в том числе, прописан «рецидив» этого же преступления, минимально будут назначать не 8, а 6 лет.





Причем, пока абсолютно непонятно, будут ли применятся эти изменения к тем, кто уже отбывает срок.





-- То есть людей, которым уменьшили срок за наркотики, в Беларуси пока нет?





-- А их и не может б потому что изменения в Уголовный Кодекс рассматривались депутатами только в первом чтении. Еще будет второе чтение, и только потом можно будет, что-либо говорить.





-- А что касается ответственности несовершеннолетних за эти преступления, здесь тоже все без изменений?





-- Дикость ситуации заключается в том, что 328-я статья Уголовного Кодекса Беларуси фактически не разделяет подсудимых на взрослых и детей. И ответственность по ней наступает с 14-летнего возраста. А что такое получить 10 лет тюрьмы в таком возрасте – это крест на юности, это крест на образовании… Сейчас много говорят о «либерализации» законодательства, которое касается уголовного преследования подростков, попавшихся в наркотические сети. В чем же либерализация заключается? Нет, опять же не в уменьшении срока, а в возможности попасть в «более легкие условия содержания» по достижении совершеннолетия. Причем, подросток обязательно должен «встать на путь исправления». А решают это прямо в колонии, для сотрудников которой все «наркотические» -- злостные нарушители. Поэтому сейчас мы добиваемся того, чтобы в комиссии, которые решают судьбу осужденных детей, входили независимые эксперты и правозащитники.











