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Не только программистам. Каким специалистам наниматели готовы платить больше 1200 рублей в месяц

13.11.2018 18:00 — Разное | Tut.by  
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Водитель-международник может заработать от 2500 рублей, а монтажник окон ПВХ — от 2000 тысяч рублей. Специалисты РАБОТА.TUT.BY рассказали, в каких сферах предлагают самые высокие зарплаты и подготовил топ актуальных вакансий.


Фото носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Вакансии актуальны на 12 ноября. Так как в сфере ИТ традиционно указаны одни из наиболее высоких заработных плат, в подборку вошли лишь несколько предложений из данной профобласти. Аналогичная ситуация с предложениями от нанимателей для водителей-международников.

Минск и Минская область

Открыта вакансия IOS разработчика в digital-агентстве, основанное в 2006 году в Нью-Йорке (офис разработки находится в Минске). Обещанная зарплата — от 2500 до 4000 долларов на руки. Представители компании пишут, что их основные клиенты — стартапы с венчурным финансированием, малый и средний бизнес. От будущего сотрудника требуют опыт разработки под iOS от 3-х лет, уверенные знания базовых фреймворков, понимание основных шаблонов проектирования. Сюда же требуется product manager с зарплатой от 2500 до 4000 долларов на руки.

Представительство компании «ЧСТ стандарт», которая занимается разработкой и внедрением технологий чистоты и гигиены на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, ищет ведущего менеджера по продажам. Среди основных требований — высшее техническое, технологическое или пищевое образование, а также успешный опыт в больших прямых продажах более 5-ти лет. Зарплата — от 1600 до 6000 рублей до вычета налогов.

Водителя-международника ищут в компанию «Интертрансавто». Сотруднику гарантируют минимальный доход 80 евро в день, а в месяц обещают от 1300 до 2500 евро на руки.

В фирму по трудоустройству за границей требуется менеджер по работе с клиентами. Компания обещают заработок от 800 до 5000 рублей на руки. Среди обязанностей указаны переговоры с иностранными компаниями и белорускими клиентами, а также ведение документации и сопровождение сделок.

Брест и Брестская область

Компания «БСК Агрокредит» ищет торгового представителя по Брестской области. Работодатель просит не откликаться тех, кто «неловко себя чувствует, продавая что-либо». Обещанная зарплата — от 2500 рублей до 7500 рублей на руки

Медицинский центр «Лодэ» ищет исполнительного директора и обещает ему от 3000 рублей на руки. Чтобы претендовать на вакансию, нужен стаж работы на руководящей должности не менее 3 лет. Предпочтение отдается кандидатам с опытом работы в медицинских центрах.

Открыта вакансия водителя-международника в транспортной компании APS, зарплата — от 2500 рублей на руки.

Компания «Евроторг» разместила вакансию руководителя проекта. Среди основных требований — обязательное наличие аттестата руководителя (управляющего) проекта, а также высшее техническое образование по специальности «промышленное и гражданское строительство». Зарплата — от 1750 рублей.

Кадровое агентство «Сталкер-Медиа» ищет директора по персоналу, зарплата — от 1500 до 2500 рублей до вычета налогов.

Витебск и Витебская область

Открыта вакансия водителя-международника в компании «Вам доставка», зарплата — от 1950 до 2200 евро на руки. Среди условий указаны стажировка, D-виза на один год.

Ведущий разработчик Java требуется в компанию «Lacit». Будущий сотрудник среди прочего будет координировать разработку клиент-серверных приложений на платформе Java. Зарплата — от 4000 рублей до вычета налогов. Сюда же ищут ведущего embedded-программиста. Ему обещают от 3000 рублей на руки.
 

«Белпромимпэкс» открывает в Витебском филиале вакансию заместителя директора филиала. Обязательны высшее техническое образование и успешный управленческий опыт работы в продажах. Зарплата — от 1500 рублей на руки.

Магазин «Витебские продукты» приглашает на работу заведующего магазином. Зарплата — от 1200 рублей.

Гомель и Гомельская область

Открыта вакансия водителя-международника в компании «Primum». Зарплата — от 1000 евро на руки.

Компания «ЛенПродуктСервис» ищет менеджера по развитию. Зарплата на двухмесячный испытательный срок — 1500 рублей (сумма за 2 месяца), после испытательного срока — 1200 рублей в месяц. Предусмотрена также премия за открытие магазина — 6400 рублей.

Дизайнер интерфейсов требуется в веб-студию «Новый сайт». Зарплата — от 600 до 1000 долларов на руки.

Компания «Окнаград» приглашает на работу монтажника окон ПВХ. В обязанности работника входят ремонт и обслуживание изделий. Зарплата — от 2000 рублей на руки.

Идея Банк ищет в Мозыре начальника центра банковских услуг. Будущий сотрудник будет организовывать активные продажи розничных банковских продуктов, а также планировать и проводить рекламные акции. Зарплата — от 1500 рублей.

Гродно и Гродненская область

Открыта вакансия водителя-международника в транспортной компании APS, зарплата — от 2500 рублей на руки. Аналогичного сотрудника ищет компания «Primum».

Гродноавтосервис ищет слесаря по ремонту автомобилей. «Опыт работы на стенде для вытяжки кузовов обязателен», — говорится в объявлении. Зарплата — от 2000 рублей на руки.

Предприятие по реализации сельскохозяйственной техники и оборудования «Профи-Агропарк» ищет менеджера по продаже/регионального представителя. Специалист будет реализовывать сельскохозяйственную технику, оборудование, полимерную продукцию на территории закреплённого региона. Зарплата — от 2000 рублей до вычета налогов.

Директора предприятия ищет «РиндиБел». Работник будет управлять текущей деятельностью предприятия, повышать эффективность производства и оптимизировать его расходы. Зарплата — от 1300 до 3000 рублей.

Могилев и Могилевская область

Бизнес-консалтинговая компания «Минг Ю» ищет младшего руководителя проекта. Обязательные условия для соискателя — от 1 до 2 лет опыта работы в солнечной энергетической отрасли, свободный английский. Зарплата — от 1500 до 3000 долларов на руки.

Открыта вакансия водителя-международника в транспортной компании APS, зарплата — от 2500 рублей на руки.

Компания «Sonit» ищет ведущего менеджера. Среди обязанностей — развитие нового мебельного бренда на территории России, организация работы офиса в РФ, открытие собственных салонов розничных продаж, активный поиск и привлечение новых клиентов. Зарплата — от 1500 рублей на руки.

В компанию «АВИ-ПРАЙМ» приглашают регионального менеджера по продажам. Приветствуется опыт работы в сфере продаж и с предприятиями сельскохозяйственного профиля, город проживания и регистрации не имеет значения. Зарплата — от 800 до 3000 рублей до вычета налогов.

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Герой працы
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Лоевский край
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Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
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