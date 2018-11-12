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Какими будут новые проекты по поддержке частного бизнеса в Беларуси?

13.11.2018 18:11 — Разное | Myfin  
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Какими будут новые проекты по поддержке частного бизнеса в Беларуси?
фото: Myfin.by

Министр также проинформировал, что в Беларуси впервые начинает работать Европейский инвестиционный банк. Во время визита представителей руководства Банка в Беларусь на следующей неделе будет обсуждаться ряд проектов, в том числе и вопросы по поддержке МСП.

Дмитрий Крутой отметил важность проведения уже традиционной Недели предпринимательства в Беларуси. Он также высказал пожелание, чтобы среди участников этого форума было больше предпринимателей из регионов страны: на открытии Недели предпринимательства большей частью были представлены предприниматели города Минска.

Расширение поддержки предпринимательства в регионах он считает серьезной задачей на этот год. Министр отметил, что эта задача будет решаться и в рамках того проекта на 8 млн евро, который был сегодня подписан с ПРООН по развитию и поддержке экономических инициатив на местном уровне.

Какими будут новые проекты по поддержке частного бизнеса в Беларуси?

Дмитрий Крутой

Предприниматели – люди будущего

Есть известное выражение, что предприниматель как человек видит мир не таким, как он есть сейчас, а таким, каким он мог бы быть в будущем, отметил министр.

Какими будут новые проекты по поддержке частного бизнеса в Беларуси?

Возможно, это будущий предприниматель в ходе Недели предпринимательства перенимает опыт

«Последние два года, я считаю, были очень интенсивными с точки зрения развития отношений государства и предпринимательской среды. Было очень много инициатив, которые были поддержаны, в том числе на уровне главы государства. В прошлом году был подписан пакет мер, которые существенно меняют регуляторную среду развития и работы предпринимательства в нашей стране. Этот процесс не прекращается у нас и сегодня», – сказал Дмитрий Крутой.

Министр подчеркнул: «Правительство будет поддерживать именно этот сегмент экономики и видит именно в нем наиболее динамичный драйвер нашего будущего среднесрочного развития».

Он отметил три важных для развития предпринимательства момента, которые сегодня прежде всего требуют внимания. Это качество регуляторной среды, институциональное развитие и финансирование.

 
Теги: Минск
 
 
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Лоевский край
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Lida.Info
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Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
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