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В России хотят передавать в бюджет "забытые" вклады населения
В России Госдума изучает предложение передавать в бюджет невостребованные банковские вклады россиян. Сумма денег на счетах «спящих» клиентов оценивается в миллиарды российских рублей, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
По словам Анатолия Аксакова, также рассматривается возможность передавать в бюджет средства «номинальных держателей ценных бумаг и тех участников акционерных обществ, которые себя никак не проявляют [и] не получают дивиденды». «Суть заключается в том, чтобы определиться с этими ресурсами», — сказал Аксаков.
Позже он
Аксаков подчеркнул, что предложение поступило от экспертного сообщества, и с правительством еще не обсуждались. Решить вопрос со «спящими» вкладами предложили банкиры,
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В России Госдума изучает предложение передавать в бюджет невостребованные банковские вклады россиян.
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