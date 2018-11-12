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В России хотят передавать в бюджет "забытые" вклады населения

13.11.2018 18:10 — Разное | Tut.by  
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В России Госдума изучает предложение передавать в бюджет невостребованные банковские вклады россиян. Сумма денег на счетах «спящих» клиентов оценивается в миллиарды российских рублей, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.


Фото: Reuters

По словам Анатолия Аксакова, также рассматривается возможность передавать в бюджет средства «номинальных держателей ценных бумаг и тех участников акционерных обществ, которые себя никак не проявляют [и] не получают дивиденды». «Суть заключается в том, чтобы определиться с этими ресурсами», — сказал Аксаков.

Позже он заявил ТАСС, что Госдуме предложили направлять полученные деньги в региональные бюджеты, отдавать их на благотворительность или перечислять в Агентство по страхованию вкладов.

Аксаков подчеркнул, что предложение поступило от экспертного сообщества, и с правительством еще не обсуждались. Решить вопрос со «спящими» вкладами предложили банкиры, заявил РИА Новости исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков (АРБ) Владимир Киевский.

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В России Госдума изучает предложение передавать в бюджет невостребованные банковские вклады россиян.
 
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