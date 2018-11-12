ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ОффТОП: как «тунеядцы» будут оплачивать «коммуналку»

13.11.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
Размер текста:
A
A
A

В Беларуси определились, как и когда не работающие граждане будут оплачивать жилищно-коммунальные услуги.

Ранее правительство постановило, какие коммунальные услуги «тунеядцы» будут оплачивать по экономически обоснованным тарифам. Было определено, что по полной стоимости с 1 января 2019 года будет оплачиваться горячее водоснабжение, а с 1 октября 2019 года — газоснабжение и теплоснабжение.

Начисление платы за жилищно-коммунальные услуги производится в отношении плательщиков. Это могут быть собственники жилых помещений, наниматели коммерческого, социального жилья, граждане, заключившие договор найма жилого помещения частного жилищного фонда. Если не занятый в экономике живет один, то за названные ЖКУ заплатит в полном объеме; если он проживает с членами семьи, то пропорционально количеству оказанных ему услуг.

Если в квартире проживают сразу два не работающих человека, то оплата за ЖКУ будет начисляться в полном объеме в отношении обоих.

Вместе с тем, если плательщиком ЖКУ является трудоспособный гражданин, занятый в экономике или, например, пенсионер, и с ним проживают трудоспособные граждане, не занятые в экономике, начисление платы будет производиться в общеустановленном порядке.

Информация о потребленных услугах горячего водоснабжения и отопления по субсидируемым и экономически обоснованным тарифам будет размещена в извещениях на оплату жилищно-коммунальных услуг.

В то же время, ранее в министерстве труда и социальной защиты определили, в каких случаях не занятые в экономике граждане не будут оплачивать 100% за ЖКУ. Исключения будут составлять граждане, которые имеют вопросы со здоровьем, ухаживают за детьми старше 7 лет или за недееспособными гражданами, а также те, кто не могут найти работу.



 
 
Ссылка на источник 66
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси определились, как и когда не работающие граждане будут оплачивать жилищно-коммунальные услуги.
 
Новости дня
Новости разные
 
"Ще більше м'яса": Сергей Михалок рекламирует украинскую говядину
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика