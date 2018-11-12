ОффТОП: как «тунеядцы» будут оплачивать «коммуналку»

В Беларуси определились, как и когда не работающие граждане будут оплачивать жилищно-коммунальные услуги.

Ранее правительство постановило, какие коммунальные услуги «тунеядцы» будут оплачивать по экономически обоснованным тарифам. Было определено, что по полной стоимости с 1 января 2019 года будет оплачиваться горячее водоснабжение, а с 1 октября 2019 года — газоснабжение и теплоснабжение.

Начисление платы за жилищно-коммунальные услуги производится в отношении плательщиков. Это могут быть собственники жилых помещений, наниматели коммерческого, социального жилья, граждане, заключившие договор найма жилого помещения частного жилищного фонда. Если не занятый в экономике живет один, то за названные ЖКУ заплатит в полном объеме; если он проживает с членами семьи, то пропорционально количеству оказанных ему услуг.

Если в квартире проживают сразу два не работающих человека, то оплата за ЖКУ будет начисляться в полном объеме в отношении обоих.

Вместе с тем, если плательщиком ЖКУ является трудоспособный гражданин, занятый в экономике или, например, пенсионер, и с ним проживают трудоспособные граждане, не занятые в экономике, начисление платы будет производиться в общеустановленном порядке.

Информация о потребленных услугах горячего водоснабжения и отопления по субсидируемым и экономически обоснованным тарифам будет размещена в извещениях на оплату жилищно-коммунальных услуг.

В то же время, ранее в министерстве труда и социальной защиты определили, в каких случаях не занятые в экономике граждане не будут оплачивать 100% за ЖКУ. Исключения будут составлять граждане, которые имеют вопросы со здоровьем, ухаживают за детьми старше 7 лет или за недееспособными гражданами, а также те, кто не могут найти работу.





