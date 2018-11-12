24 ноября 2018 года состоятся соревнования по плаванию в рамках круглогодичной спартакиады среди работников организаций Дзержинского района.

Место проведения: бассейн "Блакітны" ГУО "Гимназия №1 г.Дзержинска" по адресу ул.Толстого 7А.

Сбор участников соревнований: 24 ноября в 10:30

Начало соревнований в 10:45

Состав команды: не более 4 человек (2 мужчины и 2 женщины), без ограничений возраста и имеющие допуск врача.

Дистанция:

женщины - 50 метров вольным стилем

мужчины - 100 метров вольным стилем

Более подробную информацию можно уточнить ЗДЕСЬ или уточнить по телефону: 8 (01716) 6-43-01.



