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В 48 отдельном батальоне радиоэлектронной борьбы прошел ритуал чествования военнослужащих, выслуживших установленные сроки службы

13.11.2018 18:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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В 48 об РЭБ прошел ритуал чествования военнослужащих, выслуживших установленные сроки службы – тех, кто с гордостью нес звание защитника Родины.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60591.php

В 48 отдельном батальоне радиоэлектронной борьбы прошел ритуал чествования военнослужащих, выслуживших установленные сроки службы

Поздравить военнослужащих приехал начальник службы радиоэлектронной борьбы штаба Западного оперативного командования подполковник Александр Романюк.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60591.php

В 48 отдельном батальоне радиоэлектронной борьбы прошел ритуал чествования военнослужащих, выслуживших установленные сроки службы

Так же, в мероприятии принял участие настоятель храма благоверных князей Петра и Февронии Муромских чудотворцев – отец Дионисий. Обращаясь к присутствующим, отец Дионисий прежде всего поздравил всех военнослужащих, увольняемых в запас, а так же призвал тех, кому еще предстоит «отдавать долг» своему Отечеству достойно пройти этот путь.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60591.php

В 48 отдельном батальоне радиоэлектронной борьбы прошел ритуал чествования военнослужащих, выслуживших установленные сроки службы

Подводя итоги, можно сказать, что почти все военнослужащие за добросовестное выполнение служебных обязанностей в течение срока военной службы были награждены почетными грамотами, благодарностями, а некоторым были отправлены благодарственные письма родителям.

 
 
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В 48 об РЭБ прошел ритуал чествования военнослужащих, выслуживших установленные сроки службы – тех, кто с гордостью нес звание защитника Родины. Поздравить...
 
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Светлы шлях
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