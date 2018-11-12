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В 48 отдельном батальоне радиоэлектронной борьбы прошел ритуал чествования военнослужащих, выслуживших установленные сроки службы
13.11.2018 18:44 — Разное | Виртуальный Брест
В 48 об РЭБ прошел ритуал чествования военнослужащих, выслуживших установленные сроки службы – тех, кто с гордостью нес звание защитника Родины.
Поздравить военнослужащих приехал начальник службы радиоэлектронной борьбы штаба Западного оперативного командования подполковник Александр Романюк.
Так же, в мероприятии принял участие настоятель храма благоверных князей Петра и Февронии Муромских чудотворцев – отец Дионисий. Обращаясь к присутствующим, отец Дионисий прежде всего поздравил всех военнослужащих, увольняемых в запас, а так же призвал тех, кому еще предстоит «отдавать долг» своему Отечеству достойно пройти этот путь.
Подводя итоги, можно сказать, что почти все военнослужащие за добросовестное выполнение служебных обязанностей в течение срока военной службы были награждены почетными грамотами, благодарностями, а некоторым были отправлены благодарственные письма родителям.
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