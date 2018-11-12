ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сбившему девочку в Барановичском районе велосипедисту дали полгода исправработ

13.11.2018 18:44 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Суд Барановичей и города Барановичи огласил приговор в отношении мужчины, который пьяным на велосипеде сбил ребенка, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт Генеральной прокуратуры.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60590.php

Сбившему девочку в Барановичском районе велосипедисту дали полгода исправработ

Вечером 29 мая в деревне Севрюки нетрезвый 45-летний житель соседнего села ехал по проезжей части на велосипеде. Он не справился с управлением и сбил шедшего по обочине пятилетнего ребенка. У девочки был диагностирован перелом ноги. Экспертиза установила, что дошкольница получила менее тяжкие телесные повреждения, поэтому прокуратура приняла решение о возбуждении уголовного дела по ст.155 УК.

Мужчина полностью признал свою вину. Судом Барановичского района и города Барановичи он приговорен к шести месяцам исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства, но не менее одной базовой величины ежемесячно (1 БВ составляет Br24,5).

Приговор суда вступил в законную силу.

 
 
Ссылка на источник 80
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суд Барановичей и города Барановичи огласил приговор в отношении мужчины, который пьяным на велосипеде сбил ребенка, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт...
 
Новости дня
Новости разные
 
CNN подает в суд на Трампа из-за отзыва допуска в Белый дом у журналиста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика