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Сбившему девочку в Барановичском районе велосипедисту дали полгода исправработ
13.11.2018 18:44 — Разное | Виртуальный Брест
Суд Барановичей и города Барановичи огласил
Вечером 29 мая в деревне Севрюки нетрезвый 45-летний житель соседнего села ехал по проезжей части на велосипеде. Он не справился с управлением и сбил шедшего по обочине пятилетнего ребенка. У девочки был диагностирован перелом ноги. Экспертиза установила, что дошкольница получила менее тяжкие телесные повреждения, поэтому
Мужчина полностью признал свою вину. Судом Барановичского района и города Барановичи он приговорен к шести месяцам исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства, но не менее одной базовой величины ежемесячно (1 БВ составляет Br24,5).
Приговор суда вступил в законную силу.
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Суд Барановичей и города Барановичи огласил приговор в отношении мужчины, который пьяным на велосипеде сбил ребенка, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт...
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