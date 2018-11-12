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17 ноября работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста
13.11.2018 18:44 — Разное | Виртуальный Брест
17 ноября 2018 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями города Бреста проведет управляющий делами Брестского городского исполнительного комитета
«Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (8 0162) 21 03 86.
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17 ноября работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста
17 ноября 2018 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями города Бреста проведет управляющий делами Брестского городского исполнительного комитета ...
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