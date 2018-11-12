17 ноября работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста

17 ноября 2018 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями города Бреста проведет управляющий делами Брестского городского исполнительного комитета

Богуцкий Юрий Александрович.



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«Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (8 0162) 21 03 86.



С 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Ленинского района г. Бреста проведет управляющий делами администрации Ленинского района г.Бреста

Тупица Владимир Константинович.

«Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (8 0162) 21 06 12.



С 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Московского района г. Бреста проведет заместитель главы администрации Московского района г. Бреста

Ульяницкая Алла Петровна.

«Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (8 0162) 42 40 77.