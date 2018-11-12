Сезон рыбных ярмарок стартует в Минске 17 ноября



В Минске в предстоящие выходные стартует сезон специализированных рыбных ярмарок, сообщили в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

Первой площадкой станет территория у кинотеатра "Салют" в Ленинском районе. Здесь 17-18 ноября с 9.00 до 17.00 рыбхозы Беларуси представят широкий ассортимент прудовой рыбы (карп, толстолобик, амур, карась, щука, форель), а также продукцию ее переработки (копчено-вяленая рыбная продукция, мороженые полуфабрикаты, рыбные консервы).

Рыбные ярмарки пришли на смену сельскохозяйственным ярмаркам выходного дня в столице. До середины декабря ярмарки пройдут в разных административных районах столицы. Так, 24-25 ноября ярмарочные мероприятия будут организованы на бульваре Тракторостроителей в Партизанском районе.

Организатором рыбной ярмарки выступает ГО "Белводхоз".