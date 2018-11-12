Жизнь и смерть супергероя. Закончилась эпоха создателя Marvel

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«Я не придумываю своих героев, я сам проживаю их жизнь, а потом делюсь воспоминаниями», - так Стэн Ли говорил о своих творениях – Человеке-пауке, Халке, Докторе Стрэндже, Железном человеке и многих других.

Наверное, в этом и есть секрет сумасшедшей популярности героев Стэна Ли. Как писали критики, все они оказались настоящими, имеющими свои недостатки, как и все люди. Персонажи Marvel обладали эмоциональными слабостями. Их главным врагом были человеческие эмоции, а не, например, осколки внеземных пород, как у Супермена...

Стэн Ли прожил длинную счастливую жизнь. 12 ноября на 96 году жизни он умер в Лос-Анджелесе. И некоторые фанаты никак не могу поверить в уход настоящей легенды...

Детство Стэна Ли было не безоблачным. Он родился в небогатой еврейской семье, его родители приехали в Америку из Румынии. Стэну приходилось много работать, начиная с подросткового возраста. Он доставлял сэндвичи и даже писал некрологи…





Чтение было его страстью, которую он пронес через всю жизнь. К ее концу из-за проблем со здоровьем читать Стэну Ли запретили, и это было для него большой неприятностью.

Стэн служил в армии, прошел войну. Вернувшись с нее в 1945-м, устроился в издательство комиксов Timely Comics. Вместе с несколькими художниками Ли занялся созданием новых персонажей и в скором времени навсегда изменил индустрию.

Свой первый сценарий для комикса «Капитан Америка» он написал в 17 лет.

В начале 1960-х его комикс о супрегероях «Фантастическая четвёрка» поразил читателей не меньше чем в своё время это сделали истории о Супермене и Бэтмене. А настоящая слава обрушилась на него после появления в 1963 году Человека-паука – мир покорила история про обычного старшеклассника, который обретает удивительные способности после укуса паука.





В сотрудничестве с Джеком Кёрби и Стивом Дитко на свет появились и другие известные персонажи - Халк, Железный человек, Сорвиголова, а также всемирно знаменитые команды супергероев — Фантастическая четверка, Мстители и Люди Икс.

За несколько десятков лет своего существования издательство пережило множество взлётов и падение из-за сильной конкуренции на рынке. В 2009 году компания The Walt Disney Company объявила о покупке Marvel, цена сделки составила более 4 миллиардов долларов.

Когда комиксы начали массово экранизировать, Ли стал регулярно появляться в фильмах. Его можно видеть практически во всех картинах, основанных на комиксах Marvel — от «Людей Икс» до «Стражей Галактики».





Почти 70 лет Стэн Ли прожил в браке с одной женщиной. Его супруга ушла из жизни летом 2017 года.

Сам Стэн Ли с 2012 года жил с кардиостимулятором. Когда у Ли спросили – с каким бы из супергероев он хотел бы подружиться, автор комиксов назвал Айронмена, Доктора Стрэнджа и Серебряного Серфера…







