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Собор епископов УПЦ готов к встрече с президентом Украины, но на церковной территории - заявление
Собор епископов Украинской православной церкви заявил о готовности провести встречу с президентом Украины Петром Порошенко.
"Собор епископов Украинской православной церкви подтверждает свою готовность к встрече с президентом Украины, но на церковной территории", - говорится в заявлении Собора, принятом на заседании во вторник.
В этом же документе Собор епископов объяснил причину выбора такого места для встречи с П.Порошенко.
Как следует из заявления, епископы посчитали, что нынешнее состояние церковно-государственных отношений и публичные заявления руководителей государства "можно расценивать как такие, которые направлены против Украинской православной церкви". Также епископатом были приняты во внимание настроения и мнения церковного народа и духовенства. и, наконец, архиереи полагают, что "церковные вопросы должны обсуждаться на церковной территории".
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Собор епископов Украинской православной церкви заявил о готовности провести встречу с президентом Украины Петром Порошенко. "Собор епископов Украинской...
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