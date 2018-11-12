Собор епископов УПЦ готов к встрече с президентом Украины, но на церковной территории - заявление

Собор епископов Украинской православной церкви заявил о готовности провести встречу с президентом Украины Петром Порошенко.

"Собор епископов Украинской православной церкви подтверждает свою готовность к встрече с президентом Украины, но на церковной территории", - говорится в заявлении Собора, принятом на заседании во вторник.

В этом же документе Собор епископов объяснил причину выбора такого места для встречи с П.Порошенко.

Как следует из заявления, епископы посчитали, что нынешнее состояние церковно-государственных отношений и публичные заявления руководителей государства "можно расценивать как такие, которые направлены против Украинской православной церкви". Также епископатом были приняты во внимание настроения и мнения церковного народа и духовенства. и, наконец, архиереи полагают, что "церковные вопросы должны обсуждаться на церковной территории".