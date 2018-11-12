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Меркель поддержала идею создания европейской армии

13.11.2018 17:58 — Разное | Интерфакс  
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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что поддерживает идею создания европейской армии.

"Нам следует - я говорю это совершенно сознательно, опираясь на развитие событий последних дней - нам следует работать над идеей однажды создать настоящую европейскую армию", - сказала А.Меркель во вторник, выступая с речью на пленарной сессии Европарламента.

Прямую трансляцию ведет сайт организации.

Во вторник в Страсбурге проходят дебаты с европейскими депутатами о будущем Европейского союза. Заявления канцлера ФРГ депутаты встретили аплодисментами.

По словам А.Меркель, "общая европейская армия покажет миру, что между европейскими странами никогда больше не будет войны".

"Это не армия, направленная против НАТО, я прошу вас. Эта армия может стать хорошим дополнением к НАТО", - указала она.

Ранее 6 ноября президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европе для обороны необходима единая армия, которая бы не зависела от США.

"Мы не обеспечим европейцам защиту, если не решим создать настоящую европейскую армию. На фоне (действий - ИФ) России, которая у наших границ, и которая показала, что может угрожать, (...) нам нужна Европа, которая может защищаться сама и не зависеть только от США", - сказал французский лидер в интервью радиостанции "Эроп-1".

Он добавил, что "авторитарные державы вновь возникают и перевооружаются на рубежах Европы".

В свою очередь Д.Трамп ответил на это заявлением о том, что он находит "очень оскорбительными" слова Э.Макрона о создании собственной европейской армии, в то время как Европе сначала следовало бы оплачивать свою долю расходов в НАТО, которые в значительной степени финансируются Соединенными Штатами.

 
 
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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что поддерживает идею создания европейской армии. "Нам следует - я говорю это совершенно сознательно, опираясь на развитие...
 
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