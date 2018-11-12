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Молодежь Гродненской области сыграет в баскетбол картошкой и боулинг капустой

13.11.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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Молодежь Гродненской области сыграет в баскетбол картошкой и боулинг капустой

Молодежные команды со всех районов Гродненской области станут участниками культурно-спортивной «Сельской эстафеты», которую 17 ноября примет Ивье, сообщили в Гродненском областном комитете БРСМ. Эти соревнования в последние годы стали неотъемлемой частью областного праздника тружеников села «Дажынкі».

— В нынешнем году главной темой насыщенной сельским колоритом программы станет сказка «Колобок», объединенная десятком тематических конкурсов, — рассказали в обкоме БРСМ. В одном из них командам надо будет на скорость повторить сюжет известной сказки, а в другом посоревноваться в поедании сосисок.

Проверят участников и на меткость — в турах «Снайпер» и «Аграрный баскетбол». Мишенью для дротиков станут яблоки, а баскетбольной корзиной послужит ведро, в которое нужно будет попасть картофелиной. В сельском боулинге шары и кегли заменят на капусту и бутылки, наполненные горохом. А в конкурсе «Сельский оркестр» молодые люди продемонстрируют таланты в игре на традиционном сельскохозяйственном инвентаре. Самые сильные поучаствуют в турнире по перекатыванию тюков с соломой.

Интересно и весело будет и участникам, и зрителям, обещают организаторы. На мероприятии также будут чествовать лучшие в области молодежные экипажи комбайнеров и водителей, задействованных на отвозе зерна. Организаторами «Сельской эстафеты» выступают Гродненский обком БРСМ и главное управление идеологической работы и по делам молодежи Гродненского облисполкома.

 
 
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Молодежные команды со всех районов Гродненской области станут участниками культурно-спортивной «Сельской эстафеты», которую...
 
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