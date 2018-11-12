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Волковычанка попала в реанимацию из-за грибов
13.11.2018 — Разное | Новости Волковыска
30-летняя жительница Волковыска доставлена в реанимацию после употребления съедобных грибов.
Женщина обратилась за помощью медиков только через сутки после появления симптомов интоксикации. С диагнозом «острое пищевое отравление» пострадавшая доставлена в Гродненскую областную инфекционную больницу, где ей пришлось провести почти две недели. Сейчас состояние пострадавшей медики оценивают как удовлетворительное, сообщает
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30-летняя жительница Волковыска доставлена в реанимацию после употребления съедобных грибов. Женщина обратилась за помощью...
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