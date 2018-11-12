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В Жабинковском районе мужчина потерял руку на рабочем месте
Новости Беларуси. Устанавливаются обстоятельства травмирования жителя Жабинки на производстве. Происшествие случилось ночью тринадцатого ноября.
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Левую руку мужчины затянуло в работающие механизмы оборудования. В результате этого произошла ее травматическая ампутация.
Медиков на место происшествия вызвал коллега пострадавшего. Мужчина был госпитализирован.
Проводится комплекс проверочных мероприятий. Устанавливаются обстоятельства случившегося.
Назначена экспертиза, изъята документация по охране труда.
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Новости Беларуси. Устанавливаются обстоятельства травмирования жителя Жабинки на производстве. Происшествие случилось ночью тринадцатого ноября. По информации...
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