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«В колодцах вода грязная, невозможно пить»: деревню в Гродненской области буквально топит навозом
Новости Беларуси. С экологической проблемой столкнулись жители белорусской деревни Медвиновичи Дятловского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На их огороды течет навозная жижа, а в колодце вода цвета какао. Все дело в неудачном соседстве с фермой. Что делать в такой ситуации и где искать помощь? Разбиралась корреспондент Галина Буро.
Борис Наливайко давно забыл вкус воды из этого колодца – такой коктейль здоровья явно не прибавит. Особенно после вердикта санстанции: в воде зашкаливает содержание аммиака и нитратов. Приходится через всю деревню ходить с ведром наперевес – искать, в каком колодце почище. А недавно нечистоты с фермы затопили еще и огороды.
Борис Наливайко, житель деревни Медвиновичи:
Иван Нечай, житель деревни Медвиновичи:
Проблема давняя. Ферма расположена на возвышенности, и по естественному уклону годами все ароматные отходы от коров стекали вниз.
Галина Буро, СТВ:
Кстати, эта гигантская лужа по документам числится как луговая земля. Здесь у сельхозпредприятия должно быть пастбище. По факту – халатность с ущербом для экологии, зона ведь природоохранная.
Дмитрий Поливенок, начальник отдела Комитета государственного контроля Гродненской области:
Спасти ситуацию может строительство дополнительных заграждений и системы отведения. Вот только это сельхозпредприятие банкрот, сейчас в режиме санации. Антикризисный управляющий разводит руками.
Михаил Тимошко, антикризисный управляющий сельхозпредприятия «Слава труду»:
Долгое время на проблему закрывала глаза и местная власть. Ответ был один – нет соответствующей статьи в бюджете. Пока в дело не вмешались контролирующие органы.
Михаил Бабина, первый заместитель председателя Дятловского райисполкома:
В деревне готовы потерпеть еще год, но при условии, что местная власть сдержит слово. Ведь жители и так ждали слишком долго.
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Новости Беларуси. С экологической проблемой столкнулись жители белорусской деревни Медвиновичи Дятловского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
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