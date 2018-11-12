ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«В колодцах вода грязная, невозможно пить»: деревню в Гродненской области буквально топит навозом

13.11.2018 18:13 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. С экологической проблемой столкнулись жители белорусской деревни Медвиновичи Дятловского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На их огороды течет навозная жижа, а в колодце вода цвета какао. Все дело в неудачном соседстве с фермой. Что делать в такой ситуации и где искать помощь? Разбиралась корреспондент Галина Буро.

«В колодцах вода грязная, невозможно пить»: деревню в Гродненской области буквально топит навозом

Борис Наливайко давно забыл вкус воды из этого колодца – такой коктейль здоровья явно не прибавит. Особенно после вердикта санстанции: в воде зашкаливает содержание аммиака и нитратов. Приходится через всю деревню ходить с ведром наперевес – искать, в каком колодце почище. А недавно нечистоты с фермы затопили еще и огороды.

«В колодцах вода грязная, невозможно пить»: деревню в Гродненской области буквально топит навозом

Борис Наливайко, житель деревни Медвиновичи:
В колодцах вода грязная, невозможно пить. Люди ходят в другие колодцы за водой. А в деревне, в основном, молодежи нет, пенсионеры. Пенсионерам тяжело идти, носить воду.

«В колодцах вода грязная, невозможно пить»: деревню в Гродненской области буквально топит навозом

Иван Нечай, житель деревни Медвиновичи:
Попробовали здесь водичку? Вкусная она вам? К чаю нормально?

Проблема давняя. Ферма расположена на возвышенности, и по естественному уклону годами все ароматные отходы от коров стекали вниз.  

«В колодцах вода грязная, невозможно пить»: деревню в Гродненской области буквально топит навозом

Галина Буро, СТВ:
Лужа из навозной жижи и дождевой воды занимает площадь около 30 соток, то есть по сути целое озеро. Чтобы нечистоты текли в деревню, возвели песчаный вал. Но даже он не спасает ситуацию.

«В колодцах вода грязная, невозможно пить»: деревню в Гродненской области буквально топит навозом

Кстати, эта гигантская лужа по документам числится как луговая земля. Здесь у сельхозпредприятия должно быть пастбище. По факту – халатность с ущербом для экологии, зона ведь природоохранная.

«В колодцах вода грязная, невозможно пить»: деревню в Гродненской области буквально топит навозом

Дмитрий Поливенок, начальник отдела Комитета государственного контроля Гродненской области:
Если весной вот это вот оставить, то если будет продолжаться течь, соответственно, естественный уклон, пойдет со всех полей, которые здесь находятся, и талая, и дождевая, и снеговая вода, то есть вероятность, что будут опять порывы и затопления. И угроза стоит, что может это все попасть в ручей. А это уже может повлечь уголовную ответственность.

«В колодцах вода грязная, невозможно пить»: деревню в Гродненской области буквально топит навозом

Спасти ситуацию может строительство дополнительных заграждений и системы отведения. Вот только это сельхозпредприятие банкрот, сейчас в режиме санации. Антикризисный управляющий разводит руками.

«В колодцах вода грязная, невозможно пить»: деревню в Гродненской области буквально топит навозом

Михаил Тимошко, антикризисный управляющий сельхозпредприятия «Слава труду»:
Недостаточно средств, недостаточно именно технической возможности у данного предприятия в полном объеме все это сделать.

Долгое время на проблему закрывала глаза и местная власть. Ответ был один – нет соответствующей статьи в бюджете. Пока в дело не вмешались контролирующие органы.

«В колодцах вода грязная, невозможно пить»: деревню в Гродненской области буквально топит навозом

Михаил Бабина, первый заместитель председателя Дятловского райисполкома:
На следующий год планируем здесь провести капитальный ремонт для того, чтобы сделать навозохранилище для временного складирования навоза.

«В колодцах вода грязная, невозможно пить»: деревню в Гродненской области буквально топит навозом

В деревне готовы потерпеть еще год, но при условии, что местная власть сдержит слово. Ведь жители и так ждали слишком долго.
Новости по теме

Коммунальные службы могут быть оштрафованы за лишние суммы в жировках

«Мера это, конечно, крайняя»: как проходит процедура выселения за неуплату коммуналки

Минчане просят коммунальные службы не собирать опавшие листья

10 домов в Солигорске остаются без горячей воды из-за несвоевременной замены теплотрассы

Владимир Кухарев: мост в Житковичском районе будет введён в срок

Жители Заводского района проведут два дня без горячей воды

Октябрь в Минске объявлен месяцем чистоты

Лучшую бригаду электромонтёров выбирают на международных соревнованиях под Брестом
‡агрузка...
Новости 24 часа

«В колодцах вода грязная, невозможно пить»: деревню в Гродненской области буквально топит навозом

Новые лица в дипкорпусе, местной вертикали и руководстве некоторых госорганов. Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений

Александр Лукашенко: «Заместители председателей облисполкомов и руководители местных органов власти – это наше основное звено»

Во Франции с начала 2018 года предотвратили 6 крупных терактов

КНДР уничтожила свыше 600 мин на границе с Южной Кореей

Во Франкфурте-на-Майне произошла утечка паров кислоты

В Брестской крепости прошла торжественная церемония увольнения в запас десантников

Президент Беларуси об отношениях с Турцией: «Они развиваются неплохо, хотя хотелось бы, чтобы лучше»

Все новости
 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. С экологической проблемой столкнулись жители белорусской деревни Медвиновичи Дятловского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
 
Новости дня
Новости разные
 
Какими будут новые проекты по поддержке частного бизнеса в Беларуси?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика