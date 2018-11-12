Место под солнцем. Почему работа у окна делает нас счастливее

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Как известно, за ощущение счастья и благополучия в нашем организме отвечает особый гормон — серотонин. Он стал основой для многих лекарств-антидепрессантов.

Уровень серотонина зависит от того, сколько мы едим и двигаемся, и в немалой степени от того, сколько времени проводим под солнечными лучами. Для офисных работников, испытывающих хроническое световое голодание, этот факт весьма важен. И для них не все потеряно! Шон Стивенсон в книге «Здоровый сон» объясняет, как правильно использовать свет тем, кто постоянно работает в закрытых помещениях.

Для производства дополнительных объемов серотонина особые светочувствительные рецепторы в сетчатке глаз посылают информацию в центральную часть головного мозга (к гипоталамусу). Этот процесс идет день за днем, если мы живем в едином ритме с природой и наши внутренние часы правильно настроены. Однако если этот механизм вышел из строя и мы не получаем достаточного количества солнечного света, выработка серотонина — а вместе с этим и здоровье — под угрозой.

В книге The Mind-Body Mood Solution («Настроение ума») клинический психолог, кандидат наук Джеффри Россман утверждает: «Многие из нас не осознают, что недополучают солнечного света и страдают от его нехватки. Из-за удивительной способности глаз адаптироваться к изменению яркости мы, как правило, не понимаем, как мало света на самом деле впитываем, находясь в помещении. Внутреннее освещение обычно в 100 раз слабее, чем наружное в солнечный день. Даже в пасмурную погоду уличный свет ярче комнатного в 10 раз».

Каким же образом эту информацию могут использовать миллионы заслуженных ударников бумажного труда, целый день сидящие взаперти в офисах? И насколько она, вообще говоря, важна?

В ходе недавнего исследования качества сна офисных сотрудников обнаружились поистине ужасающие факты. Те, кто сидел у окна, получали на 173% больше естественного дневного света, чем остальные, а ночной сон последних был на 46 минут короче. Следствием этого также стали более частые жалобы на недомогание, упадок сил и худшее качество сна.

Офисные сотрудники, получавшие достаточно естественного света, как правило, были более счастливыми, физически активными, и качество их жизни оказалось в целом выше. Похоже, серотонин хорошо выполняет свою работу, не так ли? И это лишь малая часть того, на что он способен.

Совет № 1. Не всякий солнечный свет одинаково полезен для сна. Наши биологические часы наиболее чувствительны к нему ранним утром, между 6:00 и 8:30. И хотя позже воздействие солнца тоже полезно, оно не дает таких преимуществ. Конечно, этот временной промежуток меняется в зависимости от времени года, однако возьмите за правило бывать на солнце в этот световой прайм-тайм. лучший эффект дает воздействие прямого солнечного света в течение минимум получаса. Зимой не всегда есть возможность освещать кожу прямыми лучами солнца. Однако, как вы уже знаете, способность глаз впускать естественный свет отчасти решает эту проблему. Воспользуйтесь этим, и даже в пасмурный день вы почувствуете благоприятный эффект.

Совет № 2. Если рабочее время вы проводите в офисе вдали от естественного освещения, используйте любую возможность, чтобы побывать на солнце. Даже в пасмурные дни лучи сумеют пробраться сквозь тучи и помогут вашим гормонам. Устраивайте перерывы: на 10–15 минут выбирайтесь на улицу или стойте у окна. Можно обедать или проводить совещания на свежем воздухе.

Совет № 3. В запущенных случаях, когда вы, словно арестант, вынуждены проводить в закрытом помещении дни и ночи напролет, можно воспользоваться специальными столами с подсветкой, козырьками и прочими гаджетами, имитирующими солнечный свет. Их часто назначают для лечения сезонного аффективного расстройства — формы депрессии, которая, как правило, наблюдается в пасмурные зимние месяцы. Это неплохой лайфхак, но помните: вы в силах изменить жизнь к лучшему и получить столько солнечного света, сколько требуется.

МИФ