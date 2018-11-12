Председатель Могилевского облисполкома встретился с молодыми специалистами региона

В Могилеве состоялся областной форум молодых специалистов, получивших в 2018 году первое рабочее место в регионе. В рамках форума председатель Могилевского облисполкома Владимир Доманевский провел с участниками встречу в формате «открытый диалог».

В делегацию от Хотимского района вошли: председатель райисполкома Дмитрий Рубан, директор Великолиповского УПК Антон Балашков, а также молодые специалисты — врач Ирина Петроченко, учитель Ветковского УПК Павел Азаренко и ветврач ОАО «Липовка» Дмитрий Заводевкин.

Глава Хотимского района и руководитель Великолиповского УПК были удостоены чести выступать перед молодыми специалистами Приднепровского края.