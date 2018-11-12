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Хорватия – Испания. Бригада Кульбакова будет работать на матче
Белорусская бригада арбитров во главе с Алексеем Кульбаковым обслужит матч Лиги наций Хорватия – Испания, сообщает официальный сайт УЕФА.
Ассистировать ему будут Дмитрий Жук и Олег Маслянко. Дополнительные судьи за воротами – Денис Щербаков и Дмитрий Дмитриев. Четвертый арбитр – Юрий Хомченко.
Встреча пройдет 15 ноября.
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Белорусская бригада арбитров во главе с Алексеем Кульбаковым обслужит матч Лиги наций Хорватия – Испания, сообщает официальный сайт УЕФА.
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