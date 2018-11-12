Убит 21-летний парень. Задержан подозреваемый азербайджанский студент Академии авиации





Рустам Рагимов. Фото из соцсетей





пишет НН. Убийство произошло вечером 12 ноября,НН.





От травм пострадавший скончался. 18-летнего Рагимова взяли под стражу. Известно, что он был пьян.





По слухам, конфликт мог произойти из-за девушки — первокурсницы Академии авиации.





Студенты рассказывают, что из-за нее Рагимов поехал выяснять отношения с парнем-белорусом.





Точной информации о конфликте студенты сообщить не могут. Но говорят, что белорус хотел попросить Рагимова оставить девушку в покое. Рустам согласился встретиться и поговорить, но якобы привел с собой несколько знакомых студентов-иностранцев.





Их, по словам студентов, первоначально тоже задержали, но впоследствии отпустили. Под стражей остался только Рустам Рагимов.





Известно, что в общежитии Академии вчера побывали силовики.





«Я проснулся, смотрю — омоновцы гуляют по общежитию», — рассказал один из студентов.









Назначенный сегодня ректор Академии Артем Шегидевич не подтверждает, но и не опровергает случившееся: «Такой информацией я не владею. Если что-то и произошло, то не на территории Академии».



