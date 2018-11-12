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Убит 21-летний парень. Задержан подозреваемый азербайджанский студент Академии авиации

13.11.2018 19:07 — Разное | Партизан  
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Второкурсник Белорусской государственной академии авиации Рустам Рагимов задержан. Он нанес несколько ударов ножом 21-летнему минчанину.


Рустам Рагимов. Фото из соцсетей

Убийство произошло вечером 12 ноября, пишет НН.

От травм пострадавший скончался. 18-летнего Рагимова взяли под стражу. Известно, что он был пьян.

По слухам, конфликт мог произойти из-за девушки — первокурсницы Академии авиации.

Студенты рассказывают, что из-за нее Рагимов поехал выяснять отношения с парнем-белорусом. 

Точной информации о конфликте студенты сообщить не могут. Но говорят, что белорус хотел попросить Рагимова оставить девушку в покое. Рустам согласился встретиться и поговорить, но якобы привел с собой несколько знакомых студентов-иностранцев.

Их, по словам студентов, первоначально тоже задержали, но впоследствии отпустили. Под стражей остался только Рустам Рагимов.

Известно, что в общежитии Академии вчера побывали силовики.

«Я проснулся, смотрю — омоновцы гуляют по общежитию», — рассказал один из студентов.


Назначенный сегодня ректор Академии Артем Шегидевич не подтверждает, но и не опровергает случившееся: «Такой информацией я не владею. Если что-то и произошло, то не на территории Академии».


 
 
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Второкурсник Белорусской государственной академии авиации Рустам Рагимов задержан. Он нанес несколько ударов ножом 21-летнему минчанину.
 
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