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Иван Ребковец - новый мэр Пинска

13.11.2018 19:00 — Разное | Партизан  
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Добро на нового председателя горисполкома дал Лукашенко.



С августа этого года Иван Ребковец был замминистра транспорта и коммуникаций. С апреля 2009 года по октябрь 2016 года возглавлял Пинский автобусный парк, будучи депутатом Пинского городского Совета депутатов 26-го и 27-го созывов (в 2010 и 2014 годах), а также депутатом Палаты представителей Национального собрания Беларуси 6-го созыва. Член Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи 6-го созыва, передает belta.by.


44 года. В 2007 году он окончил Полесский государственный университет, в 2016-м - Академию управления при Президенте Республики Беларусь. Экономист-менеджер, специалист в области государственного управления.

Напомним, ранее пост председателя Пинского горисполкома занимал Андрей Мулярчик. С 5 сентября 2018 года он покинул пост руководителя ГИК и возглавил открытое акционерное общество «Белсолод» в Иваново.


 
 
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Добро на нового председателя горисполкома дал Лукашенко.
 
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