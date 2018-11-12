Иван Ребковец - новый мэр Пинска









belta.by. С августа этого года Иван Ребковец был замминистра транспорта и коммуникаций. С апреля 2009 года по октябрь 2016 года возглавлял Пинский автобусный парк, будучи депутатом Пинского городского Совета депутатов 26-го и 27-го созывов (в 2010 и 2014 годах), а также депутатом Палаты представителей Национального собрания Беларуси 6-го созыва. Член Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи 6-го созыва, передает









44 года. В 2007 году он окончил Полесский государственный университет, в 2016-м - Академию управления при Президенте Республики Беларусь. Экономист-менеджер, специалист в области государственного управления.





Напомним, ранее пост председателя Пинского горисполкома занимал Андрей Мулярчик. С 5 сентября 2018 года он покинул пост руководителя ГИК и возглавил открытое акционерное общество «Белсолод» в Иваново.



