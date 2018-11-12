Пресс-секретаря ОГП, россиянку Анну Красулину высылают из Беларуси





Анна Красулина. Фото: svaboda.org





Красулина обещает 14 ноября на специальной пресс-конференции. Известно, что она родилась в Челябинской области России, училась, а потом работала в Москве. Пресс-секретарем ОГП стала в 2011 году, передает Еврорадио. На уточнении пресс-секретарь ОГП сказала только, что действительно имеет гражданство России. Рассказать все подробности высылки и причины, по которым не сменила гражданство,обещает 14 ноября на специальной пресс-конференции. Известно, что она родилась в Челябинской области России, училась, а потом работала в Москве. Пресс-секретарем ОГП стала в 2011 году,Еврорадио.









В 2015 году на три года из Беларуси была выслана гражданка России, правозащитница Елена Тонкачёва. Основанием для высылки стали четыре случая видеофиксации ГАИ незначительного превышения скорости движения автомобилем, зарегистрированным на имя правозащитницы.



