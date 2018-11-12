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Пресс-секретаря ОГП, россиянку Анну Красулину высылают из Беларуси
Пресс-секретаря Объединенной гражданской партии, гражданку России Анну Красулину высылают из Беларуси. Об этом она сообщила журналистам, отправив электронное сообщение. Причину высылки, а также срок, в течение которого она должна покинуть территорию Беларуси, Анна не называет.
Анна Красулина. Фото: svaboda.org
На уточнении пресс-секретарь ОГП сказала только, что действительно имеет гражданство России. Рассказать все подробности высылки и причины, по которым не сменила гражданство, Красулина обещает 14 ноября на специальной пресс-конференции. Известно, что она родилась в Челябинской области России, училась, а потом работала в Москве. Пресс-секретарем ОГП стала в 2011 году,
В 2015 году на три года из Беларуси была выслана гражданка России, правозащитница Елена Тонкачёва. Основанием для высылки стали четыре случая видеофиксации ГАИ незначительного превышения скорости движения автомобилем, зарегистрированным на имя правозащитницы.
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Пресс-секретаря Объединенной гражданской партии, гражданку России Анну Красулину высылают из Беларуси. Об этом она сообщила журналистам, отправив электронное...
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