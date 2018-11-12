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"Ще більше м'яса": Сергей Михалок рекламирует украинскую говядину
Лидер BRUTTO и Drezden Сергей Михалок засветился в рекламе украинского мяса. Фото упаковки говядины "обJerky", на которой красуется "Михалок из 90-х", разместил в "Фейсбуке" фудблогер Павел Крамарь.
Рекламная кампания приурочена к 20-летию альбома "Ты кинула", который вышел в январе 1998-го. Производитель "Обжерок" обещает, что по поводу юбилея в каждой пачке теперь на 20% больше мяса.
Менеджер BRUTTO Антон Азизбекян подтвердил, что музыкант дал согласие на рекламу украинского мяса. А в комментариях сразу начали шутить, мол, "от воина света к воинам мягких шматочков".
Альбом "Ты кинула" группы "Ляпис Трубецкой" вышел в январе 1998 года. Этот альбом стал первым, который группа выпустила на CD. Туда вошли песни, которые "Ляписы" пели в 1990-е: "Ты кинула", "Ау", "Евпатория", "Паренёк под следствием" и другие. После выхода альбома "Ляписы" стали популярными на всей территории бывшего СССР.
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Лидер BRUTTO и Drezden Сергей Михалок засветился в рекламе украинского мяса. Фото упаковки говядины "обJerky", на которой красуется "Михалок из 90-х", разместил в "Фейсбуке"...
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