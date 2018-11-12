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В СБУ назвали фейком информацию о задержании украинского шпиона в РФ
В Службе безопасности Украины назвали фейком информацию российских СМИ о задержании в Краснодаре мужчины, который якобы был завербован украинской спецслужбой. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
"Это - очередной российский фейк", - сказала Гитлянская.
Напомним,
Также добавляется, что украинца задержали, не дав выполнить задание.
После задержания мужчина якобы рассказал о сотрудничестве с СБУ, чтобы избежать ответственности. Добавляется, что соответствующими органами Пермякову будет закрыт въезд в РФ.
Напомним, в сентябре ФСБ РФ по Краснодарскому краю сообщило о задержании подозреваемого в шпионаже гражданина Украины. По словам сотрудников УФСБ, мужчина якобы является агентом Службы безопасности Украины.
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В Службе безопасности Украины назвали фейком информацию российских СМИ о задержании в Краснодаре мужчины, который якобы был завербован украинской спецслужбой. Об...
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