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В СБУ назвали фейком информацию о задержании украинского шпиона в РФ

13.11.2018 18:33 — Разное | Партизан  
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В Службе безопасности Украины назвали фейком информацию российских СМИ о задержании в Краснодаре мужчины, который якобы был завербован украинской спецслужбой. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"Это - очередной российский фейк", - сказала Гитлянская.

Напомним, пишет unn.com.ua, в управлении Федеральной службы безопасности (ФСБ) Краснодара в России сообщили о задержании гражданина Украины Юрия Пермякова, который работал таксистом и якобы является шпионом Службы безопасности Украины в России.

Также добавляется, что украинца задержали, не дав выполнить задание.

После задержания мужчина якобы рассказал о сотрудничестве с СБУ, чтобы избежать ответственности. Добавляется, что соответствующими органами Пермякову будет закрыт въезд в РФ.


Напомним, в сентябре ФСБ РФ по Краснодарскому краю сообщило о задержании подозреваемого в шпионаже гражданина Украины. По словам сотрудников УФСБ, мужчина якобы является агентом Службы безопасности Украины.


 
 
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В Службе безопасности Украины назвали фейком информацию российских СМИ о задержании в Краснодаре мужчины, который якобы был завербован украинской спецслужбой. Об...
 
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