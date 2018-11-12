В СБУ назвали фейком информацию о задержании украинского шпиона в РФ

"Это - очередной российский фейк", - сказала Гитлянская.





пишет unn.com.ua, в управлении Федеральной службы безопасности (ФСБ) Краснодара в России сообщили о задержании гражданина Украины Юрия Пермякова, который работал таксистом и якобы является шпионом Службы безопасности Украины в России. Напомним,unn.com.ua, в управлении Федеральной службы безопасности (ФСБ) Краснодара в России сообщили о задержании гражданина Украины Юрия Пермякова, который работал таксистом и якобы является шпионом Службы безопасности Украины в России.





Также добавляется, что украинца задержали, не дав выполнить задание.





После задержания мужчина якобы рассказал о сотрудничестве с СБУ, чтобы избежать ответственности. Добавляется, что соответствующими органами Пермякову будет закрыт въезд в РФ.









Напомним, в сентябре ФСБ РФ по Краснодарскому краю сообщило о задержании подозреваемого в шпионаже гражданина Украины. По словам сотрудников УФСБ, мужчина якобы является агентом Службы безопасности Украины.



