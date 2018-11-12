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Вот это характер: японская бегунья сломала ногу, но доползла до передачи эстафеты
Японская бегунья продемонстрировала твердый характер во время эстафеты с марафонской дистанцией, передает by.tribuna.com.
На 11-м километре спортсменка сломала ногу и потеряла равновесие. Продолжать бег она не могла, до передачи ленты оставалась пара сотен метров. Вместо того, чтобы сдаться и сойти с дистанции, спортсменка поползла на четвереньках.
Режиссер трансляции грамотно отказался от транслирования борьбы за первое место, а со всех камер давал на экран героический подвиг японки. Даже после того, как она передала эстафету.
Твит с видео мгновенно стал вирусным и за 10 часов собрал 162 тысячи ретвитов и 340 тысяч лайков.
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Японская бегунья продемонстрировала твердый характер во время эстафеты с марафонской дистанцией, передает by.tribuna.com.
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