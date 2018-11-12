Вот это характер: японская бегунья сломала ногу, но доползла до передачи эстафеты





На 11-м километре спортсменка сломала ногу и потеряла равновесие. Продолжать бег она не могла, до передачи ленты оставалась пара сотен метров. Вместо того, чтобы сдаться и сойти с дистанции, спортсменка поползла на четвереньках.









Режиссер трансляции грамотно отказался от транслирования борьбы за первое место, а со всех камер давал на экран героический подвиг японки. Даже после того, как она передала эстафету.





Твит с видео мгновенно стал вирусным и за 10 часов собрал 162 тысячи ретвитов и 340 тысяч лайков.



