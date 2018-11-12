В Минске вспоминали Валерия Фролова - генерала и депутата









Соратники политика по депутатской группе «Республика» Сергей Скребец и Владимир Новосяд рассказали о совместной работе в парламенте, сообщает радио Свобода. В разное время во фракцию входило более десяти человек, пиком в 2004 году стала голодовка Валерия Фролова, Сергея Скребца и Владимира Парфеновича против третьего президентского срока Александра Лукашенко.

Также с воспоминаниями выступили оппозиционные политики Николай Статкевич и Дмитрий Дашкевич.









На завершение вечера состоялся турнир по стрельбе. Победителями стали: в стрельбе из пистолета - Владимир Новосяд, в стрельбе из винтовки - журналист «Белорусской газеты» Кирилл Жилунович.



