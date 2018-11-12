﻿ В Минске вспоминали Валерия Фролова - генерала и депутата. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске вспоминали Валерия Фролова - генерала и депутата

13.11.2018 18:10 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Вечер памяти оппозиционного депутата Палаты представителей, генерала Валерия Фролова, состоялась в Минске. Он умер 10 ноября 2014-го в возрасте 67 лет.



Соратники политика по депутатской группе «Республика» Сергей Скребец и Владимир Новосяд рассказали о совместной работе в парламенте, сообщает радио Свобода. В разное время во фракцию входило более десяти человек, пиком в 2004 году стала голодовка Валерия Фролова, Сергея Скребца и Владимира Парфеновича против третьего президентского срока Александра Лукашенко.
Также с воспоминаниями выступили оппозиционные политики Николай Статкевич и Дмитрий Дашкевич.


На завершение вечера состоялся турнир по стрельбе. Победителями стали: в стрельбе из пистолета - Владимир Новосяд, в стрельбе из винтовки - журналист «Белорусской газеты» Кирилл Жилунович.


 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 19
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вечер памяти оппозиционного депутата Палаты представителей, генерала Валерия Фролова, состоялась в Минске. Он умер 10 ноября 2014-го в возрасте 67 лет.
 
Новости дня
Новости разные
 
В России хотят передавать в бюджет "забытые" вклады населения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика