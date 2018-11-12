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В Минске вспоминали Валерия Фролова - генерала и депутата
Вечер памяти оппозиционного депутата Палаты представителей, генерала Валерия Фролова, состоялась в Минске. Он умер 10 ноября 2014-го в возрасте 67 лет.
Соратники политика по депутатской группе «Республика» Сергей Скребец и Владимир Новосяд рассказали о совместной работе в парламенте, сообщает радио Свобода. В разное время во фракцию входило более десяти человек, пиком в 2004 году стала голодовка Валерия Фролова, Сергея Скребца и Владимира Парфеновича против третьего президентского срока Александра Лукашенко.
Также с воспоминаниями выступили оппозиционные политики Николай Статкевич и Дмитрий Дашкевич.
На завершение вечера состоялся турнир по стрельбе. Победителями стали: в стрельбе из пистолета - Владимир Новосяд, в стрельбе из винтовки - журналист «Белорусской газеты» Кирилл Жилунович.
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Вечер памяти оппозиционного депутата Палаты представителей, генерала Валерия Фролова, состоялась в Минске. Он умер 10 ноября 2014-го в возрасте 67 лет.
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