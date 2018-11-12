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В семье Павла Санковича и Светланы Хохловой родился сын, которого назвали Дэвидом
В семье Павла Санковича и Светланы Хохловой родился сын. Светлана уже завершила профессиональную карьеру пловчихи. Павел продолжает защищать честь сборной Беларуси по плаванию. Оба живут в США, в небольшом университетском городке Таллахасси.
“9 ноября 2018 года в пятницу мы стали родителями. На свет появился наш малыш Дэвид Санкович. Хочется сказать всем огромное спасибо за заботу и поддержку в этот период. Мы это очень ценим, — написала счастливая пара в "фэйсбуке".
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В семье Павла Санковича и Светланы Хохловой родился сын. Светлана уже завершила профессиональную карьеру пловчихи. Павел продолжает защищать честь сборной...
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