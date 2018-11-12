В семье Павла Санковича и Светланы Хохловой родился сын, которого назвали Дэвидом









“9 ноября 2018 года в пятницу мы стали родителями. На свет появился наш малыш Дэвид Санкович. Хочется сказать всем огромное спасибо за заботу и поддержку в этот период. Мы это очень ценим, — написала счастливая пара в "фэйсбуке".



