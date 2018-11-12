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Почему в Беларуси все больше людей болеют диабетом и как его лечат
Фото: pixabay.com
Об этом медики рассказали в Национальном пресс-центре Беларуси.
«Ежегодно становится на 20−22 тысячи больше пациентов с сахарным диабетом второго типа»
Количество пациентов с сахарным диабетом в Беларуси все время растет. Это мировая тенденция, и рост в основном происходит за счет увеличения количества людей с диабетом второго типа.
— Если 10 лет назад в Беларуси насчитывалось 150 тысяч пациентов с сахарным диабетом, то сейчас уже около 320 тысяч. Причем драматический рост происходит за счет сахарного диабета второго типа. По сахарному диабету первого типа цифры более-менее стабильные. В мире 1 млн пациентов, в Беларуси — чуть больше 17 тысяч, — рассказывает Виктор Валуевич, главный внештатный эндокринолог Министерства здравоохранения, кандидат медицинских наук, доцент кафедры эндокринологии БелМАПО.
По словам специалиста, в стране диабет у 2139 детей.
Алла Шепелькевич, профессор кафедры эндокринологии Белорусского государственного медицинского университета, отметила, что ежегодно в стране становится на 20−22 тысячи больше пациентов с сахарным диабетом второго типа.
— Эта тенденция абсолютно идентична тому, что происходит в мире. К сожалению, нигде в мире не удалось остановить рост распространенности сахарного диабета, — отметила она.
Источник: pixabay.com
По словам специалиста, рост количества пациентов с диабетом второго типа можно в том числе объяснить и тем, что у нас очень распространено ожирение, количество физической активности в жизни человека неадекватно тому, как он питается.
«Обеспеченность инсулиновыми помпами — менее 5%, в США — более 50%»
Пациенты, которым нужна инсулинотерапия, могут пользоваться специальными помпами. Считается, что это наиболее современное устройство для введения инсулина. Однако в Беларуси ими обеспечены менее 5% больных, в то время как, например, в США обеспеченность доходит до более 50% пациентов.
— Инсулиновые помпы — это большая проблема. И мы намного отстаем от развитых стран. Например, в Штатах инсулиновыми помпами обеспечено более 50% пациентов. У нас небольшое количество. Где-то было около 100−120 на начало этого года. В основном обеспечены дети, также мы обеспечиваем ими беременных женщин. Там две инсулиновые помпы в РНПЦ «Мать и дитя». Они позволяют помочь четырем женщинам. Одна помпа используется на двух пациенток. Хотя потребность ежегодно у 100 таких пациенток с сахарным диабетом первого типа, которые беременеют, — прокомментировал Виктор Валуевич.
Фото: Reuters
Специалист рассказал и про использование системы непрерывного мониторинга в случае диабета. По его словам, такие системы сегодня еще не зарегистрированы в Беларуси. Они недешевые, и люди их приобретают сами.
— Любая новая технология ресурсоемкая. Идет нагрузка на бюджет. И если посмотреть на страны в мире, то мы находимся в серединке. В некоторых странах хорошо, если таблетками и свиным инсулином обеспечивают. Мы находимся ближе к европейскому уровню, но еще предстоит многое сделать.
В Беларуси уже закупили производственную линию для выпуска инсулина в картриджах
По словам Виктора Валуевича, сегодня в Беларуси аналоги инсулина получают все нуждающиеся дети до 18 лет. Также эта помощь организована для тех, кто переходит во взрослую жизнь и до этого получал такие аналоги.
— Мы расширили показания для назначения аналогов инсулина. Сейчас это и пациенты второго типа с сахарным диабетом, которые перенесли инфаркт или инсульт. Эти аналоги позволяют продлевать им жизнь. В том числе расширили показания для пациентов с выраженными хроническими осложнениями сахарного диабета.
Специалист рассказал, что от производства свиного инсулина в Беларуси отказались.
Алла Шепелькевич добавила, что сегодня в стране есть производство полного цикла инсулина на основе субстанции из Дании.
— Это белорусское производство инсулинов во флаконах. И наш инсулин востребован во многих странах и Евразийского союза. Этим можно гордиться.
Также идет работа в плане производства инсулина в картриджах. Для этого уже приобрели специальную линию.
При диабете второго типа здоровый образ жизни должны вести все члены семьи
На базе Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения в Минске работает республиканский центр эндокринологии.
— У нас давно организовано и успешно функционирует многоуровневая система оказания медицинской помощи. Она начинается с городской или районной поликлиники, с участкового врача-терапевта или врача общей практики. Далее это эндокринологи в городских поликлиниках, затем — в областных центрах или городском эндокринологическом диспансере в Минске. Следующий уровень — это республиканский центр эндокринологии, — говорит Наталия Карлович, главный врач Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения.
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
По словам специалиста, пациентам с сахарным диабетом помощь должна быть организована и доступна на всех уровнях. При этом лечением сахарного диабета второго типа в основном должен заниматься врач общей практики или терапевт.
— Его задача вовремя выявить пациента с сахарным диабетом второго типа. Чем раньше это произойдет, тем большего результата мы добьемся, — говорит она.
Наталия Карлович обратила внимание, что для больного сахарным диабетом очень важна поддержка семьи. В случае с диабетом первого типа — это психологическая поддержка. При диабете второго типа важно, чтобы в семье был такой образ жизни, который позволяет им не заболеть.
— Глобальная задача — сохранять здоровый образ жизни, здоровый вес как результат здорового образа жизни. И в результате диабет, скорее всего, не случится. Здесь один в поле не воин. Очень важно, чтобы в семье здоровые привычки были у всех, а не только у одного человека, который уже, к несчастью, заболел.
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В Беларуси около 320 тысяч человек страдают сахарным диабетом.
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