

Павел Дрозд и Надежда Лазаревич. Коллаж: TUT.BY

будет работать в должности генерального директора государственного производственного объединения электроэнергетики «Белэнерго».Напомним, предыдущий руководитель предприятиябыл отстранен от должности еще в конце марта «за однократное грубое нарушение согласно декрету № 5». С тех пор исполняющим обязанности генерального директора ГПО «Белэнерго» был Павел Дрозд.Руководителем ОАО «Управляющая компания холдинга „Бобруйскагромаш“ согласована. До этого она занимала пост первого заместителя генерального директора ООО „САЛЕО“ — управляющая компания холдинга».