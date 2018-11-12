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Лукашенко дал добро на назначение гендиректора "Белэнерго" и главу "Бобруйскагромаша"
Павел Дрозд и Надежда Лазаревич. Коллаж: TUT.BY
Павел Дрозд будет работать в должности генерального директора государственного производственного объединения электроэнергетики «Белэнерго».
Напомним, предыдущий руководитель предприятия Евгений Воронов был отстранен от должности еще в конце марта «за однократное грубое нарушение согласно декрету № 5». С тех пор исполняющим обязанности генерального директора ГПО «Белэнерго» был Павел Дрозд.
Руководителем ОАО «Управляющая компания холдинга „Бобруйскагромаш“ согласована Надежда Лазаревич. До этого она занимала пост первого заместителя генерального директора ООО „САЛЕО“ — управляющая компания холдинга».
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