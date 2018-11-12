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Белорусскоязычный посол, балетмейстер Купаловского театра: пять фактов о назначенных сегодня чиновниках
Фото: president.gov.by
Из Дамаска — в Будапешт
Александр Пономарев. Фото facebook.com
Не такой уж и частый случай. Александр Пономарев с 2014 г. работал послом Беларуси в горячей Сирии. Обычно в таких случаях дипломатов возвращают на родину, а уже через некоторое время выписывают новую заграничную командировку. Пономарев же сразу получил назначение на должность посла в Венгрии.
Александру Пономареву 43 года, он минчанин. Учился в Академии управления (1996). Сразу по окончании попал в МИД. Работал там в управлении международной безопасности и контроля над вооружениями.
Первую зарубежную миссию Пономареву доверили в 2007 году, когда он был направлен советником представителя Беларуси в ООН в Женеве. По возвращении снова работал в том же управлении международной безопасности МИД. Последним местом работы была Сирия.
Легкой работу в Сирии не назовешь: в стране идет гражданская война, в которую вовлечены многие страны мира. В 2016 году, когда армия Асада освободила пригороды Дамаска, Пономарев написал на своей странице в фейсбуке:
«Большое облегчение для всех, кто долгие шесть лет жил в столице под угрозой обстрелов».
Видимо, он имел в виду и себя.
Артем Пономарев в Сирии. Фото vk.com
Примечательно, что часть сообщений в соцсетях Пономарев публикует по-белорусски. У дипломата двое сыновей — Владимир и Артем. Младший Артем выкладывает в своем аккаунте ВКонтакте немало снимков из сирийских городов.
Сын заместителя главы Администрации
Новым послом Беларуси в Сирии стал Юрий Слука. До последнего времени он возглавлял Службу государственного протокола при МИД.
Юрий — сын Олега Слуки, который являлся деканом факультета журналистики БГУ, в 1995 стал работать заместителем главы Администрации президента, с 1997 года являлся заместителем министра образования.
В МИД Юрий Слука являлся заместителем начальника консульского управления. Впоследствии — консулом Беларуси в Украине. Должность в Сирии — его первая самостоятельная миссия.
В Министерстве культуры — балетмейстер вместо идеолога
Наталья Карчевская с Константином Михаленко. Фото facebook.com
Должность скандально известной Надежды Дриги заняла сегодня Наталья Карчевская. Она стала первым заместителем министра культуры.
Наталье Карчевской 44 года, она родом из Минска. Окончила Институт культуры, кандидат искусствоведения. В родном университете и работала. В последнее время являлась первым проректором, до этого — деканом факультета традиционной белорусской культуры и современного искусства. Научные интересы — история и теория хореографического искусства.
Карчевская была хореографом во многих спектаклях Купаловского театра. Среди них «Дзве душы», «Местачковае кабарэ», «Лістапад. Андэрсен».
Ее сын от предыдущего брака Алексей подписан в социальных сетях по-белорусски. Он учится в Академии музыки.
В настоящее время Наталья Карчевская замужем за актером Константином Михаленко, он моложе ее. В семье растет сын Федор.
А Константин Михаленко постит в социальных сетях стихи:
«Ці плачу я, ці пяю, // Ці размаўляю з матуляю — // Песню сваю, мову сваю // Я да грудзей прытульваю».
Три должности за три месяца: через Минск в Пинск
Иван Ребковец. Фото «Медиа-Полесье»
Председателем Пинского райисполкома назначен Иван Ребковец. При этом он остается депутатом Палаты представителей. На парламентских выборах 2016 года он стал победителем по Пинскому сельскому округу с результатом 77,1%.
До избрания в парламент Ребковец длительное время занимал должность директора Пинского автобусного парка. А буквально 31 августа 2018 года Ребковца назначили заместителем министра транспорта. Выходит, что на этом посту он пробыл всего 2,5 месяца и на протяжении последних трех месяцев побывал в трех разных креслах.
Ребковцу 43 года, он родом из Лунинца. Окончил Полесский государственный университет. Растит двух дочерей.
Новые первые заместители в министерствах экономики и финансов
Юрий Червяков. Фото с сайта Министерства экономики
Александр Червяков стал первым заместителем министра экономики. Ему 52 года, родом из Бабиничей Оршанского района. Учился в сельскохозяйственной академии в Горках, где до 2010 года работам преподавателем.
В 2010 году возглавил Научно-исследовательский экономический институт Министерства экономики. В 2017 году стал заместителем министра. Червяков, как и большинство нынешних сотрудников Минэкономики, имеет репутацию рыночника, много сотрудничает с независимыми экономическими центрами.
Юрий Селиверстов всю жизнь проработал в Министерстве финансов. Фото belta.by
Юрий Селиверстов занял кресло первого заместителя министра финансов. Ему 40 лет, он минчанин. Учился в нархозе и Академии управления. Сразу после учебы попал на работу в Министерство финансов. Возглавлял в минфине управление бюджетной политики. С 2015 года — заместитель министра.
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Белорусскоязычный посол, балетмейстер Купаловского театра: пять фактов о назначенных сегодня чиновниках
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