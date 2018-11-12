Белорусскоязычный посол, балетмейстер Купаловского театра: пять фактов о назначенных сегодня чиновниках



Фото: president.gov.by

Из Дамаска — в Будапешт

Александр Пономарев. Фото facebook.com

«Большое облегчение для всех, кто долгие шесть лет жил в столице под угрозой обстрелов».

Артем Пономарев в Сирии. Фото vk.com

Сын заместителя главы Администрации

В Министерстве культуры — балетмейстер вместо идеолога

Наталья Карчевская с Константином Михаленко. Фото facebook.com

«Ці плачу я, ці пяю, // Ці размаўляю з матуляю — // Песню сваю, мову сваю // Я да грудзей прытульваю».

Три должности за три месяца: через Минск в Пинск

Иван Ребковец. Фото «Медиа-Полесье»

Новые первые заместители в министерствах экономики и финансов

Юрий Червяков. Фото с сайта Министерства экономики





Юрий Селиверстов всю жизнь проработал в Министерстве финансов. Фото belta.by

Не такой уж и частый случай.с 2014 г. работал послом Беларуси в горячей Сирии. Обычно в таких случаях дипломатов возвращают на родину, а уже через некоторое время выписывают новую заграничную командировку. Пономарев же сразу получил назначение на должность посла в Венгрии.Александру Пономареву 43 года, он минчанин. Учился в Академии управления (1996). Сразу по окончании попал в МИД. Работал там в управлении международной безопасности и контроля над вооружениями.Первую зарубежную миссию Пономареву доверили в 2007 году, когда он был направлен советником представителя Беларуси в ООН в Женеве. По возвращении снова работал в том же управлении международной безопасности МИД. Последним местом работы была Сирия.Легкой работу в Сирии не назовешь: в стране идет гражданская война, в которую вовлечены многие страны мира. В 2016 году, когда армия Асада освободила пригороды Дамаска, Пономарев написал на своей странице в фейсбуке:Видимо, он имел в виду и себя.Примечательно, что часть сообщений в соцсетях Пономарев публикует по-белорусски. У дипломата двое сыновей — Владимир и Артем. Младший Артем выкладывает в своем аккаунте ВКонтакте немало снимков из сирийских городов.Новым послом Беларуси в Сирии стал. До последнего времени он возглавлял Службу государственного протокола при МИД.Юрий — сын, который являлся деканом факультета журналистики БГУ, в 1995 стал работать заместителем главы Администрации президента, с 1997 года являлся заместителем министра образования.В МИД Юрий Слука являлся заместителем начальника консульского управления. Впоследствии — консулом Беларуси в Украине. Должность в Сирии — его первая самостоятельная миссия.Должность скандально известной Надежды Дриги заняла сегодня. Она стала первым заместителем министра культуры.Наталье Карчевской 44 года, она родом из Минска. Окончила Институт культуры, кандидат искусствоведения. В родном университете и работала. В последнее время являлась первым проректором, до этого — деканом факультета традиционной белорусской культуры и современного искусства. Научные интересы — история и теория хореографического искусства.Карчевская была хореографом во многих спектаклях Купаловского театра. Среди них «Дзве душы», «Местачковае кабарэ», «Лістапад. Андэрсен».Ее сын от предыдущего брака Алексей подписан в социальных сетях по-белорусски. Он учится в Академии музыки.В настоящее время Наталья Карчевская замужем за актером, он моложе ее. В семье растет сын Федор.А Константин Михаленко постит в социальных сетях стихи:Председателем Пинского райисполкома назначен. При этом он остается депутатом Палаты представителей. На парламентских выборах 2016 года он стал победителем по Пинскому сельскому округу с результатом 77,1%.До избрания в парламент Ребковец длительное время занимал должность директора Пинского автобусного парка. А буквально 31 августа 2018 года Ребковца назначили заместителем министра транспорта. Выходит, что на этом посту он пробыл всего 2,5 месяца и на протяжении последних трех месяцев побывал в трех разных креслах.Ребковцу 43 года, он родом из Лунинца. Окончил Полесский государственный университет. Растит двух дочерей.стал первым заместителем министра экономики. Ему 52 года, родом из Бабиничей Оршанского района. Учился в сельскохозяйственной академии в Горках, где до 2010 года работам преподавателем.В 2010 году возглавил Научно-исследовательский экономический институт Министерства экономики. В 2017 году стал заместителем министра. Червяков, как и большинство нынешних сотрудников Минэкономики, имеет репутацию рыночника, много сотрудничает с независимыми экономическими центрами.занял кресло первого заместителя министра финансов. Ему 40 лет, он минчанин. Учился в нархозе и Академии управления. Сразу после учебы попал на работу в Министерство финансов. Возглавлял в минфине управление бюджетной политики. С 2015 года — заместитель министра.