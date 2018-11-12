"У нас лопнуло терпение". В Минске рабочие объявили забастовку

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В редакцию обратились работники столичного предприятия по производству дверей «ВКТ Констракшн».— рассказывает один из бастующих. Руководство предприятия факт забастовки отрицает, говорит, что «никто у них не бастует, работники красят дверные коробки, сегодня по плану три отгрузки», сообщаетПо словам работников, на предприятии «ВКТ Констракшн» со вчерашнего дня стоит производство.— рассказывает один из бастующих. —Работники завода говорят, что по контракту зарплату им должны платить 10 числа каждого месяца.— продолжает мужчина.То, что производство стоит, подтвердил и еще один работник.говорит мужчина. —Как рассказывают сотрудники предприятия, задержки по зарплате начались, когда у них сменилось руководство. И забастовка эта — уже не первая.говорят люди.По словам работников, каждый месяц они получают разную сумму, у них не фиксированная зарплата.— говорит работник. —Из-за ситуации с зарплатой, как рассказывают работники, некоторые увольняются.отмечает один из бастующих. —Бастовать работники завода намерены до тех пор, пока им не выплатят все, что должны.К слову, в интернете на сайтах с отзывами о работе в разных организациях и фирмах жалоб на то, что на этом предприятии не платят зарплату, тоже достаточно. Первая опубликована в январе 2018 года.За комментарием по поводу происходящего мы обратились к руководству предприятия.сказал замдиректора предприятия. —Но подтвердить факт, что люди не получили зарплату за сентябрь, я не могу. Завод большой, работает 150 человек. Одному работнику могли еще что-то недоплатить, а другому уже и все выплатить. Но рабочие — это такая категория людей, которая любит обобщать и делать из частного случая какую-то общую картину. У нас сегодня запланировано три отгрузки. Идет работа, красятся дверные коробки, упаковываются полотна. Не знаю, кто у нас стоит.