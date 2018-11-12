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В среду погода ухудшится: сильные осадки, налипание мокрого снега, гололедица
Фото: Reuters
«14 ноября местами по республике ожидаются сильные осадки (дождь, мокрый снег), по восточной половине страны в отдельных районах — налипание мокрого снега. На отдельных участках дорог — гололедица», — сообщает Белгидромет Минприроды.
Синоптики объявили желтый уровень опасности, означающий погодные условия, которые могут быть потенциально опасны, хотя и являются обычными для территории Беларуси.
Ранее синоптики сообщали, что погода на неделе ухудшится, а температурный режим будет соответствовать климатической норме. Завтра ожидается ветер переменных направлений умеренный, ночью порывистый. Температура воздуха ночью −4…+3 °С, по западу +4…7 °С, днем от -2°С по востоку до +9 °С по западу страны.
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В среду, 14 ноября, погода ухудшится, предупреждают синоптики.
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