В среду погода ухудшится: сильные осадки, налипание мокрого снега, гололедица

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— сообщает Белгидромет Минприроды.Синоптики объявили желтый уровень опасности, означающий погодные условия, которые могут быть потенциально опасны, хотя и являются обычными для территории Беларуси.Ранее синоптики сообщали, что погода на неделе ухудшится, а температурный режим будет соответствовать климатической норме. Завтра ожидается ветер переменных направлений умеренный, ночью порывистый. Температура воздуха ночью −4…+3 °С, по западу +4…7 °С, днем от -2°С по востоку до +9 °С по западу страны.