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Из Беларуси депортируют пресс-секретаря ОГП Анну Красулину

13.11.2018 19:21 — Разное | UDF  
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Анна Красулина
Подробности станут известны на пресс-конференции партии, которая состоится 14 ноября.

На странице Объединенной гражданской партии в Фейсбуке появилось сообщение о высылке из Беларуси пресс-секретаря Анны Красулиной.

Из краткой биографии Анны Красулиной, размещенной на сайте Epramova, известно, что она родилась и выросла в Челябинской области России.

Окончила аспирантуру факультета государственного управления Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. Выпускница Восточноевропейской школы политических исследований (2009).

В политике с 2006 года, участвовала в разработке информационных материалов единого кандидата от оппозиции Александра Милинкевича. В 2010 году работала пресс-секретарем кандидата в президенты от Объединенной гражданской партии Ярослава Романчука. С 2011 года – пресс-секретарь ОГП. Владеет английским языком. Замужем, имеет двоих детей.


Как из Беларуси высылали журналистов, политологов и правозащитников

В связи с новостью о высылке Анны Красулиной «Салідарнасць» вспоминает другие громкие истории.


1997

Руководитель бюро российского телеканала НТВ в Беларуси Александр Ступников получил несколько дней на сборы. В Минске у него осталась семья — жена и пять дочерей. Журналиста обвинили в искажении информации.


2003

Страну покидает еще один сотрудник НТВ — Павла Селина обвинили в дестабилизации ситуации в стране. В реальности причиной высылки мог послужить сюжет о похоронах Василя Быкова.


2006

За «вмешательство во внутренние дела Республики Беларусь и влияние на политическую обстановку в стране» в Россию выслали российского политолога Андрея Суздальцева. В Минске осталась его семья.


2015

МВД лишило вида на жительство и запретило три года въезжать в страну правозащитнице Елене Тонкачевой, прожившей в Беларуси 30 лет. Официальным основанием для депортации стали штрафы за превышение скорости.

З Мінкульта звольнілі адыёзную Ірыну Дрыгу, якая змяніла межы ахоўнай зон

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Подробности станут известны на пресс-конференции партии, которая состоится 14 ноября.
 
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