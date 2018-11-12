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В Жабинковском районе рабочему станком отрезало руку

13.11.2018 19:17 — Разное | UDF  
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Фото: ГКСЭ
Жабинковский районный отдел Следственного комитета устанавливает обстоятельства травмирования рабочего, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

По данным следствия, 45-летний рабочий одного из предприятий района ночью 13 ноября выполнял работы по чистке станка. При этом оборудование было включенным. В какой-то момент в работающие механизмы затянуло левую руку мужчины, в результате чего произошла ее травматическая ампутация.

Коллега пострадавшего вызвал скорую помощь, мужчину госпитализировали.

Следователем назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята документация по охране труда. Также устанавливаются причины и условия, способствовавшие несчастному случаю.

 
 
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Жабинковский районный отдел Следственного комитета устанавливает обстоятельства травмирования рабочего.
 
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