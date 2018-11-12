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В Жабинковском районе рабочему станком отрезало руку
Фото: ГКСЭ
По данным следствия, 45-летний рабочий одного из предприятий района ночью 13 ноября выполнял работы по чистке станка. При этом оборудование было включенным. В какой-то момент в работающие механизмы затянуло левую руку мужчины, в результате чего произошла ее травматическая ампутация.
Коллега пострадавшего вызвал скорую помощь, мужчину госпитализировали.
Следователем назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята документация по охране труда. Также устанавливаются причины и условия, способствовавшие несчастному случаю.
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Жабинковский районный отдел Следственного комитета устанавливает обстоятельства травмирования рабочего.
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