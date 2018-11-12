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СК: в Минске пьяный студент избил до смерти 21-летнего парня
Фото: sb.by
Согласно данным следователей, вечером в понедельник, 12 ноября, 18-летний парень, будучи пьяным, в ходе конфликта несколько раз умышленно нанес удары 21-летнему минчанину. Пострадавший от полученных травм умер в больнице.
Заводским райотделом СК в отношении студента возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 (убийство) УК РБ. Подозреваемый задержан. Предполагаемое орудие убийства изъято. Специалисты ГКСЭ проведут экспертные исследования.
Проводятся неотложные следственные действия, устанавливаются мотивы совершения убийства. Допрошены свидетели, находившиеся на месте преступления.
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Студент второго курса одного из вузов Минска подозревается в убийстве 21-летнего парня.
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