Новый апокалипсис: Луна покидает свою орбиту

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«Утро.ру»

Эксперты предупреждают, что стихийные бедствия последних недель – не что иное, как следствие этого процесса.Удаление Луны станет угрозой для всего живого на нашей планете. Спутник оказывает огромное влияние на Землю. Когда он отодвинется на значительное расстояние, океаны устремятся от экватора по направлению к полюсам. Территория десятков государств окажется под многометровым слоем воды.Кроме того, наша планета «ляжет» набок наподобие Урана, а день и ночь будут длиться по шесть месяцев. На поверхности начнутся резкие перепады температур – на юге и севере будет царить невероятный холод, а экватор окажется выжжен лучами Солнца.Выжить в таких условиях будет практически невозможно. По мнению уфологов, если люди смогут устоять, то превратятся в высшую расу. Но такой цели можно достичь, только сплотившись перед трудностями.Напомним, ранее эксперты выдвинули другой сценарий конца света – в 2061 году с Землей столкнется комета Галлея. Вызванный этим взрыв будет столь силен, что все живое погибнет за считанные минуты.