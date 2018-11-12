ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новый апокалипсис: Луна покидает свою орбиту

13.11.2018 19:14 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото: NASA
Луна сошла с привычной орбиты и начала медленно удаляться от Земли, считают некоторые эксперты. Катаклизм произошел из-за столкновения спутника с гигантским астероидом в минувшем октябре, сообщает «Утро.ру».

Эксперты предупреждают, что стихийные бедствия последних недель – не что иное, как следствие этого процесса.

Удаление Луны станет угрозой для всего живого на нашей планете. Спутник оказывает огромное влияние на Землю. Когда он отодвинется на значительное расстояние, океаны устремятся от экватора по направлению к полюсам. Территория десятков государств окажется под многометровым слоем воды.

Кроме того, наша планета «ляжет» набок наподобие Урана, а день и ночь будут длиться по шесть месяцев. На поверхности начнутся резкие перепады температур – на юге и севере будет царить невероятный холод, а экватор окажется выжжен лучами Солнца.

Выжить в таких условиях будет практически невозможно. По мнению уфологов, если люди смогут устоять, то превратятся в высшую расу. Но такой цели можно достичь, только сплотившись перед трудностями.

Напомним, ранее эксперты выдвинули другой сценарий конца света – в 2061 году с Землей столкнется комета Галлея. Вызванный этим взрыв будет столь силен, что все живое погибнет за считанные минуты.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Луна сошла с привычной орбиты и начала медленно удаляться от Земли.
 
Новости дня
Новости разные
 
Цена на нефть марки Brent рухнула до $67,16
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика