Цена на нефть марки Brent рухнула до $67,16

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Цены на эталонные марки нефти ускорили падение на торгах. Котировки снижаются после встречи комитета ОПЕК в Абу-Даби. На встрече стороны не договорились, надо ли странам ОПЕК+ сокращать добычу в новом году.Так, во вторник, 13 ноября, к 18:21 по минскому времени цена североморской марки Brent достигла 67,16 доллара за баррель.