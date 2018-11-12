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Цена на нефть марки Brent рухнула до $67,16
Иллюстративное фото
Цены на эталонные марки нефти ускорили падение на торгах. Котировки снижаются после встречи комитета ОПЕК в Абу-Даби. На встрече стороны не договорились, надо ли странам ОПЕК+ сокращать добычу в новом году.
Так, во вторник, 13 ноября, к 18:21 по минскому времени цена североморской марки Brent достигла 67,16 доллара за баррель.
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Цена на "черное золото" опустилась ниже $68 за баррель впервые с 9 апреля.
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