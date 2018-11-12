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Путин улыбнулся, когда узнал о решении Лукашенко

13.11.2018 19:10 — Разное | UDF  
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Владимир Семашко (слева). Фото: Еврорадио
Владимир Путин улыбнулся, когда узнал о кандидатуре посла Беларуси в Российской Федерации: на этот пост был назначен Владимир Семашко, бывший вице-премьер. Александр Лукашенко рассказал о реакции российского президента во время кадровых назначений. По словам белорусского лидера, с Путиным он обсуждал кандидатуру Семашко.

"Я и Путина предупредил, — цитирует слова Александра Лукашенко его пресс-служба. — Мы с ним обсуждали, причём предметно, кандидатуру Семашко. Он так с усмешкой говорит: "Ну, я жду Владимира Ильича в Москве". "Я, — говорит, — с удовольствием, пусть приезжает в Москву Владимир Ильич, мы знаем его хорошо". То есть очень позитивное было отношение".

Лукашенко подчеркнул важность "российского направления". Он считает, что посол в РФ должен обладать "чрезвычайными полномочиями" и иметь "прямой доступ к президенту в любое время". Главная задача Владимира Семашко — преодоление большого отрицательного сальдо во взаимной торговле.

Сам Семашко позже признался, что просто не представляет себя без работы. Поэтому предложение Лукашенко он сразу же принял. Владимиру Семашко 20 ноября исполнится 69 лет. Без работы он был с 18 августа.

 
 
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Владимир Путин улыбнулся, когда узнал о кандидатуре посла Беларуси в Российской Федерации.
 
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