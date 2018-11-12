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Путин улыбнулся, когда узнал о решении Лукашенко
Владимир Семашко (слева). Фото: Еврорадио
"Я и Путина предупредил, — цитирует слова Александра Лукашенко его
Лукашенко подчеркнул важность "российского направления". Он считает, что посол в РФ должен обладать "чрезвычайными полномочиями" и иметь "прямой доступ к президенту в любое время". Главная задача Владимира Семашко — преодоление большого отрицательного сальдо во взаимной торговле.
Сам Семашко позже признался, что просто не представляет себя без работы. Поэтому предложение Лукашенко он сразу же принял. Владимиру Семашко 20 ноября исполнится 69 лет. Без работы он был с 18 августа.
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Владимир Путин улыбнулся, когда узнал о кандидатуре посла Беларуси в Российской Федерации.
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