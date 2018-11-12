Путин улыбнулся, когда узнал о решении Лукашенко



Владимир Семашко (слева). Фото: Еврорадио

цитирует словаего. —Лукашенко подчеркнул важность. Он считает, что посол в РФ должен обладатьи иметьГлавная задача— преодоление большого отрицательного сальдо во взаимной торговле.Сам Семашко позже признался, что просто не представляет себя без работы. Поэтому предложение Лукашенко он сразу же принял. Владимиру Семашко 20 ноября исполнится 69 лет. Без работы он был с 18 августа.