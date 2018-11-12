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Правительство Беларуси одобрило проект Военной доктрины Союзного государства

13.11.2018 18:50 — Разное | Интерфакс  
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Правительство Беларуси во вторник одобрило проект Военной доктрины Союзного государства, которую предполагается утвердить на заседании Союзного Совмина 13 декабря в Бресте.

"Совет Министров Республики Беларусь постановлением от 13 ноября 2018 г. № 813 одобрил проект Военной доктрины Союзного государства, представленный Министерством обороны и согласованный с заинтересованными республиканскими органами государственного управления", - сказано в сообщении Национального центра правовой информации.

Министерству обороны поручено внести проект Военной доктрины на рассмотрение Совета министров Союзного государства.

Как сообщалось,  очередное заседание союзного Совмина под председательством премьер-министров Беларуси и России пройдет в Бресте 13 декабря. Военная доктрина Союзного государства разработана в соответствии с приоритетными направлениями и первоочередными задачами дальнейшего развития Союзного государства на 2018-2022 годы. Ранее также сообщалось, что в Союзном государстве военная доктрина носит сугубо оборонительный характер.

 
Теги: Брест
 
 
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Правительство Беларуси во вторник одобрило проект Военной доктрины Союзного государства, которую предполагается утвердить на заседании Союзного Совмина 13...
 
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