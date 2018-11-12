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Белоруске впервые присужден Орден императора Японии
Народная артистка Беларуси, преподаватель Белорусской государственной хореографической гимназии-колледжа Клара Малышева стала кавалером ордера императора Японии, сообщили в посольстве Японии в Беларуси.
Таким образом, представительница Беларуси оказалась в списке иностранцев, которые нынешней осенью будут награждены Орденом от имени Его Величества Императора Японии.
В посольстве также отметили, что Малышева удостоена награды за способствование укреплению культурных взаимоотношений между Минском и Токио.
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Народная артистка Беларуси, преподаватель Белорусской государственной хореографической гимназии-колледжа Клара Малышева стала кавалером ордера императора...
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