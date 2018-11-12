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Белоруске впервые присужден Орден императора Японии

13.11.2018 18:21 — Разное | Интерфакс  
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Народная артистка Беларуси, преподаватель Белорусской государственной хореографической гимназии-колледжа Клара Малышева стала кавалером ордера императора Японии, сообщили в посольстве Японии в Беларуси.

Белоруске впервые присужден Орден императора Японии
Там отметили, что К.Малышева уже много лет работает с японскими артистами балета и внесла огромных вклад в их воспитание. Также белоруска проводила мастер-классы в балетных школах Японии. В стране восходящего солнца подсчитали: всего занятия с Малышевой в стране посетило около 1000 занимающихся балетом японцев.

Таким образом, представительница Беларуси оказалась в списке иностранцев, которые нынешней осенью будут награждены Орденом от имени Его Величества Императора Японии.

В посольстве также отметили, что Малышева удостоена награды за способствование укреплению культурных взаимоотношений между Минском и Токио.

Белоруске впервые присужден Орден императора Японии

 
 
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Народная артистка Беларуси, преподаватель Белорусской государственной хореографической гимназии-колледжа Клара Малышева стала кавалером ордера императора...
 
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