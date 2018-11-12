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Четверть века дипотношений. Перспективы сотрудничества и совместные проекты Беларуси и Турции обсудили в Минске

13.11.2018 19:58 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 13 ноября во Дворце Независимости звучала тема белорусско-турецких отношений. Александр Лукашенко встретился с председателем Великого национального собрания Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парламентская делегация этой страны находится с официальным визитом в Минске.

Турция – важный внешнеторговый партнер Беларуси. С начала года наторговали на 755 миллионов долларов. А по итогам 2018 и вовсе можем выйти за миллиард.

Главный экспортер орехов и фундука в мире, серебряный призер по потреблению хлебобулочных изделий, крупнейший текстильный производитель, а еще мировой лидер в сфере медицины и страна с продолжительным курортным сезоном. Всё это и не только делает Турцию действительно уникальной страной. Страной, которая еще и крепко связана с Беларусью. Диалог наладили за четверть века дипотношений.

Четверть века дипотношений. Перспективы сотрудничества и совместные проекты Беларуси и Турции обсудили в Минске

Четверть века дипотношений. Перспективы сотрудничества и совместные проекты Беларуси и Турции обсудили в Минске

Александр Лукашенко с визитами в этой стране был четыре раза – в 1996, 1999, 2010 и 2016 годах. Тоже в 2016 году президент Турции Реджеп Эрдоган приезжал в Беларусь. Как итог – крепкая экономическая дружба. Турция занимает девятое место по объему товарооборота: с января по сентябрь наторговали на 755 миллионов долларов.

Четверть века дипотношений. Перспективы сотрудничества и совместные проекты Беларуси и Турции обсудили в Минске

Четверть века дипотношений. Перспективы сотрудничества и совместные проекты Беларуси и Турции обсудили в Минске

Анастасия Иванникова, СТВ:
Сотрудничают и предприятия двух стран. Одна из главных точек соприкосновения – производство и экспорт текстильных изделий. Тем более модернизированному «Камволю» чем похвастаться есть.

Четверть века дипотношений. Перспективы сотрудничества и совместные проекты Беларуси и Турции обсудили в Минске

800 работников, 300 единиц самого современного оборудования, а полная мощность – 6 миллионов погонных метров ткани в год. Также ведется работа по созданию совместных сборочных производств комбайнов, а также строительной и спецтехники.

Четверть века дипотношений. Перспективы сотрудничества и совместные проекты Беларуси и Турции обсудили в Минске

Четверть века дипотношений. Перспективы сотрудничества и совместные проекты Беларуси и Турции обсудили в Минске

Заинтересованы в Турции и в наших БелАЗах. С этой техникой партнеры знакомы. Впервые в Турцию был поставлен карьерный самосвал БелАЗ-540 грузоподъемностью 27 тонн в 1967 году. Уже сейчас на месторождениях бура трудится около 400 самосвалов. В Турции крупнейшие запасы этого минерала.

Четверть века дипотношений. Перспективы сотрудничества и совместные проекты Беларуси и Турции обсудили в Минске

Хорошие перспективы для развития торговли с Турцией видит и наш Президент. Страны планомерно идут к поставленной цели – миллиарду долларов товарооборота. Этой цифры должны достигнуть уже в 2018 году.

Президент Беларуси об отношениях с Турцией: «Они развиваются неплохо, хотя хотелось бы, чтобы лучше»

Карьера турецкого гостя очень насыщенная. Долгое время курировал транспортную сферу, был старшим советником президента, последние два года – премьер-министр Турции. Спикер Великого национального собрания – с июля. Казалось бы, в должности совсем недавно, но рабочий график уже насыщен международными встречами. Кстати, нынешний визит ответный. В августе Турцию посещал спикер Верхней палаты белорусского парламента Михаил Мясникович. В первой половине 2019 года с визитом в Турции ждут и нашего Президента. Обсудить есть что.

Четверть века дипотношений. Перспективы сотрудничества и совместные проекты Беларуси и Турции обсудили в Минске

Четверть века дипотношений. Перспективы сотрудничества и совместные проекты Беларуси и Турции обсудили в Минске

Бинали Йылдырым, председатель Великого национального собрания Турецкой Республики:
Положительно развивается диалог в туризме. В прошлом году число туристов из Беларуси превысило 240 тысяч человек. Большие возможности для сотрудничества есть в области перевозки грузов. Сейчас даже появилась необходимость в увеличении числа постоянных авиарейсов. Потенциал есть в оборонной промышленности и информатике.

Великое национальное собрание Турции, в отличие от белорусского парламента, однопалатное. Этому законодательному органу, без малого, сто лет! Появился еще в 1920 году в ходе греко-турецкой войны. И, кстати, несколько десятилетий структура турецкого парламента была схожа с белорусской. Была еще верхняя палата – Сенат Республики.

Четверть века дипотношений. Перспективы сотрудничества и совместные проекты Беларуси и Турции обсудили в Минске

Четверть века дипотношений. Перспективы сотрудничества и совместные проекты Беларуси и Турции обсудили в Минске

Сегодня те самые структурные различия помехой для дружбы не стали. В парламентах двух стран действуют двусторонние группы дружбы. Кстати, и сегодня у партнеров получился продуктивный день. В центре внимания сторон – совместные проекты в логистике, банковской сфере, культуре и образовании. По итогам переговоров подписано совместное заявление о сотрудничестве.

Четверть века дипотношений. Перспективы сотрудничества и совместные проекты Беларуси и Турции обсудили в Минске

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы договорились, что будет разработана дорожная карта по сотрудничеству между нашими парламентами. Это, безусловно, позволит нам задействовать новый творческий рост и находить серьезные проекты для решения в инвестиционной сфере.

А еще наша страна приветствует турецкие инвестиции. Это уже добавят в правительстве. Среди ярких примеров – приобретение телекоммуникационной компанией Турции 80 % акций белорусского GSM-оператора, строительство гостиницы. Как бы то ни было, всё это подчеркивает взаимный интерес.

Четверть века дипотношений. Перспективы сотрудничества и совместные проекты Беларуси и Турции обсудили в Минске

Четверть века дипотношений. Перспективы сотрудничества и совместные проекты Беларуси и Турции обсудили в Минске

Но крепких экономических контактов уж точно не было бы, если бы не дружба двух народов. В Турции почтительно относятся к христианским святыням (а их немало в стране), уважают и нашу историю.

Четверть века дипотношений. Перспективы сотрудничества и совместные проекты Беларуси и Турции обсудили в Минске

Четверть века дипотношений. Перспективы сотрудничества и совместные проекты Беларуси и Турции обсудили в Минске

В свою очередь, у белорусов Турция из года в год остается в туристических лидерах. Да и как не попробовать кофе по-турецки (ЮНЕСКО даже признало его уникальной ценностью), не оценить лучшие пляжи Европы или как не посмотреть на два из семи древних чудес света? Чем не доказательство того, что четверть века дипотношений – это только начало?

Четверть века дипотношений. Перспективы сотрудничества и совместные проекты Беларуси и Турции обсудили в Минске

Четверть века дипотношений. Перспективы сотрудничества и совместные проекты Беларуси и Турции обсудили в Минске
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Новости Беларуси. 13 ноября во Дворце Независимости звучала тема белорусско-турецких отношений. Александр Лукашенко встретился с председателем Великого...
 
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