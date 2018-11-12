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«Он был наделён большим талантом». Каким запомнят Игоря Лученка
Новости Беларуси. Его музыка будет жить в сердцах поколений. Не стало Игоря Лученка. 80-летний композитор в начале ноября
Соболезнование в связи со смертью народного артиста СССР его родным, близким и коллегам направил Президент Беларуси Александр Лукашенко.
Прощание с Игорем Лученком состоится 14 ноября в Центральном Доме офицеров.
Его биологические часы замерли. Остановились. Но вот эти, что на минской ратуши уже 13 лет каждый час отбивают и будут отбивать мелодию «Песни о Минске»…
Белорусский столичный хит написал Игорь Лученок. Но не только этот лучистый ритм зажигает в сердцах миллионов поклонников душевный огонь.
Это одно из последних интервью Игоря Михайловича. В августе 2018 года ему исполнилось 80.
Игорь Лученок, композитор, народный артист Беларуси, заслуженный деятель искусств:
Мелодичный крик младенца, которому суждено было стать повелителем нот – композитором, раздался 6 августа 1938 года. Игорь Лученок родился в семье белорусской интеллигенции: мать – учитель биологии и химии, отец – врач. Именно родитель, который беззаветно, по-любительски, был увлечен музыкой, и сыграл роль первой скрипки в судьбе сына.
Потому на пути Лученка сперва была музыкальная школа при консерватории, где он осваивал сразу и цимбалы, и пианино, потом Белгосконсерватория имени Луначарского, стажировка в Ленинградской консерватории и аспирантура в Московской.
Но все же не один, даже самый именитый ВУЗ не смог бы научить чувствовать музыку так, если бы талант и дар не был энергетикой, посланной свыше.
Леонид Борткевич, заслуженный артист БССР:
Конечно, для нас трагедия, утрата. Я считаю, трагедия всей страны нашей.
Он в ответе за каждую свою ноту, а его произведения в «золотых коллекциях» звездных артистов. Он стал первым белорусом, которому на самой звездной площади в Москве по заслугам отвели именной квадратный метр. Горит золотом звезда и в фестивальном Витебске. Да и нет, наверное, таких современников, кто бы генетически не смог продолжить шлягеры, рожденные маэстро.
Струнный квартет, сонаты для гобоя и фортепиано, вариации на белорусскую тему для фортепиано, романсы, вокальные циклы, музыка к спектаклям и кинофильмам... Диапазон его творчества необъятен, как и душа автора. Но все же самый плодотворный жанр – песенный. Их в авторской музотеке – в большинстве хитовых и популярных – больше четырехсот.
Леонид Некрашевич, заслуженный артист Республики Беларусь, солист ансамбля песни и танцев Вооруженных Сил Беларуси:
Это Лученок нашел музыкальное звучание литературной поэтической формы. Стихи белорусских классиков Колоса, Купалы, Богдановича, Панченко, Кулешова, Бородулина, Буравкина и советских классиков – шестидесятников Евтушенко и Рождественского – обрели нотное сопровождение.
Валерий Скорожонок, солист ансамбля «Песняры» (1998-2014):
Человек, познавший тайну мелодии, нашедший нужную комбинацию звуков, подчинивший нотный ряд так, чтобы этот самый, казалось бы простой набор, изрядно томил душу, вытрясая из нее все эмоции – Игорь Лученок будет похоронен 14 ноября на Московском кладбище в Минске. Прощание с артистом
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«Он был наделён большим талантом». Каким запомнят Игоря Лученка
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Новости Беларуси. Его музыка будет жить в сердцах поколений. Не стало Игоря Лученка. 80-летний композитор в начале ноября попал с инсультом в больницу в тяжелом...
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