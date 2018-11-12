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«Он был наделён большим талантом». Каким запомнят Игоря Лученка

13.11.2018 19:57 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Его музыка будет жить в сердцах поколений. Не стало Игоря Лученка. 80-летний композитор в начале ноября попал с инсультом в больницу в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Медики до последнего боролись за его жизнь. Но накануне поздним вечером сердце маэстро остановилось.

Соболезнование в связи со смертью народного артиста СССР его родным, близким и коллегам направил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Прощание с Игорем Лученком состоится 14 ноября в Центральном Доме офицеров.

Его биологические часы замерли. Остановились. Но вот эти, что на минской ратуши уже 13 лет каждый час отбивают и будут отбивать мелодию «Песни о Минске»…

«Он был наделён большим талантом». Каким запомнят Игоря Лученка

Белорусский столичный хит написал Игорь Лученок. Но не только этот лучистый ритм зажигает в сердцах миллионов поклонников душевный огонь.

«Песни – это дети, и они все любимые». Композитор Игорь Лученок отмечает юбилей

Это одно из последних интервью Игоря Михайловича. В августе 2018 года ему исполнилось 80.

«Он был наделён большим талантом». Каким запомнят Игоря Лученка

Игорь Лученок, композитор, народный артист Беларуси, заслуженный деятель искусств:
Песни – это дети, и они все любимые. Я через мелодию, через песню, через балладу, через романс, через своих друзей я несу людям и нахожу отклик в сердцах людей, а это очень важно.

«Он был наделён большим талантом». Каким запомнят Игоря Лученка

«Он был наделён большим талантом». Каким запомнят Игоря Лученка

Мелодичный крик младенца, которому суждено было стать повелителем нот – композитором, раздался 6 августа 1938 года. Игорь Лученок родился в семье белорусской интеллигенции: мать – учитель биологии и химии, отец – врач. Именно родитель, который беззаветно, по-любительски, был увлечен музыкой, и сыграл роль первой скрипки в судьбе сына.

«Он был наделён большим талантом». Каким запомнят Игоря Лученка

«Он был наделён большим талантом». Каким запомнят Игоря Лученка

Потому на пути Лученка сперва была музыкальная школа при консерватории, где он осваивал сразу и цимбалы, и пианино, потом Белгосконсерватория имени Луначарского, стажировка в Ленинградской консерватории и аспирантура в Московской.

«Он был наделён большим талантом». Каким запомнят Игоря Лученка

Но все же не один, даже самый именитый ВУЗ не смог бы научить чувствовать музыку так, если бы талант и дар не был энергетикой, посланной свыше.

«Он был наделён большим талантом». Каким запомнят Игоря Лученка

Леонид Борткевич, заслуженный артист БССР:
Вообще удивляюсь, как можно было столько всего сделать, столько написать, быть на всяких должностях. Он же был композитором до самых последних дней.

Конечно, для нас трагедия, утрата. Я считаю, трагедия всей страны нашей.

«Он был наделён большим талантом». Каким запомнят Игоря Лученка

«Он был наделён большим талантом». Каким запомнят Игоря Лученка

«Он был наделён большим талантом». Каким запомнят Игоря Лученка

«Он был наделён большим талантом». Каким запомнят Игоря Лученка

Он в ответе за каждую свою ноту, а его произведения в «золотых коллекциях» звездных артистов. Он стал первым белорусом, которому на самой звездной площади в Москве по заслугам отвели именной квадратный метр. Горит золотом звезда и в фестивальном Витебске. Да и нет, наверное, таких современников, кто бы генетически не смог продолжить шлягеры, рожденные маэстро.

«Он был наделён большим талантом». Каким запомнят Игоря Лученка

«Он был наделён большим талантом». Каким запомнят Игоря Лученка

«Он был наделён большим талантом». Каким запомнят Игоря Лученка

Струнный квартет, сонаты для гобоя и фортепиано, вариации на белорусскую тему для фортепиано, романсы, вокальные циклы, музыка к спектаклям и кинофильмам... Диапазон его творчества необъятен, как и душа автора. Но все же самый плодотворный жанр – песенный. Их в авторской музотеке – в большинстве хитовых и популярных – больше четырехсот.

«Он был наделён большим талантом». Каким запомнят Игоря Лученка

Леонид Некрашевич, заслуженный артист Республики Беларусь, солист ансамбля песни и танцев Вооруженных Сил Беларуси:
Он был наделен большим талантом. Все песни великолепного стиля, великолепной направленности – на воспитание нашего народа, нашего поколения, на воспоминания людей, отдавших жизни за то, что мы сегодня живем.

«Он был наделён большим талантом». Каким запомнят Игоря Лученка

«Он был наделён большим талантом». Каким запомнят Игоря Лученка

«Он был наделён большим талантом». Каким запомнят Игоря Лученка

Это Лученок нашел музыкальное звучание литературной поэтической формы. Стихи белорусских классиков Колоса, Купалы, Богдановича, Панченко, Кулешова, Бородулина, Буравкина и советских классиков – шестидесятников Евтушенко и Рождественского – обрели нотное сопровождение.

«Он был наделён большим талантом». Каким запомнят Игоря Лученка

«Он был наделён большим талантом». Каким запомнят Игоря Лученка

«Он был наделён большим талантом». Каким запомнят Игоря Лученка

Валерий Скорожонок, солист ансамбля «Песняры» (1998-2014):
Для меня его песни с детства были знакомы, еще школьником их пел. Для «Песняров» этот человек написал 30 песен. Я счастлив и горд, что я многие песни его исполнял сам, особенно последнюю песню, которую написал для ансамбля «Песняры» – «Пташка» на стихи Яна Чечота.

«Он был наделён большим талантом». Каким запомнят Игоря Лученка

Человек, познавший тайну мелодии, нашедший нужную комбинацию звуков, подчинивший нотный ряд так, чтобы этот самый, казалось бы простой набор, изрядно томил душу, вытрясая из нее все эмоции – Игорь Лученок будет похоронен 14 ноября на Московском кладбище в Минске. Прощание с артистом пройдет в Доме офицеров.
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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Его музыка будет жить в сердцах поколений. Не стало Игоря Лученка. 80-летний композитор в начале ноября попал с инсультом в больницу в тяжелом...
 
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